CD Projekt Red охладила ожидания фанатов Cyberpunk 2077 по поводу пятой годовщины

Ролевая игра Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря 2020 года, и её пятилетний юбилей уже не за горами. Несмотря на солидный возраст и отсутствие сервисной модели, пиковое количество одновременных игроков в Steam сегодня составило почти 44 000 человек. Это впечатляющий результат, особенно если вспомнить катастрофический старт проекта, из-за которого рыночная стоимость CD Projekt временно рухнула на 75%.
Многие фанаты надеялись, что студия приготовила к знаменательной дате что-то особенное. Их ожидания подогрел пост в X от 1 декабря, оформленный в стиле внутриигровых сообщений.
Сообщество сразу же начало строить догадки: ждать ли сюрпризного обновления, нового контента или, в самых смелых мечтах, полноценного дополнения.
Однако глобальный директор по комьюнити CD Projekt Red Марцин Момот быстро охладил пыл фанатов. «Мы ничего не тизерим, — написал он в X. — Это наш ежемесячный пост с днями рождения персонажей, который мы публикуем каждые 30 дней. На этот раз мы также добавили информацию о годовщине игры, но это не тизер. Надеюсь, это всё проясняет!»
Его слова подтверждаются: аналогичные посты с поздравлениями персонажей студия действительно публикует регулярно, что видно по публикациям за ноябрь и октябрь.
Таким образом, несмотря на первоначальный ажиотаж, официального анонса к юбилею не предвидится. Впрочем, у фанатов остаётся лучик надежды. Ранее CD Projekt Red уже заявляла о завершении работы над Cyberpunk 2077, но позже всё равно выпускала неожиданные обновления. Кроме того, церемония The Game Awards пройдёт 11 декабря, на следующий день после годовщины игры. Хотя со-гендиректор студии Михал Новаковский исключил показ «Ведьмака 4» на шоу, он ничего не говорил о Cyberpunk.
жёстко охладил трахание ))
Они конвеером заняты, им сейчас не до "старья" уже )))
Опять клоуны себе что-то нафантазировали, а потом будут обижаться на действительность.
эх
Будет что-то, и вообще первым, кибер панком, не они уже занимаются.
Так что будет что-то, и скорей всего что могут добавить это казик. Ну и по слухам вообще до версии 3.0 могут обновлять и по жирнее может быть обнова.
Будут доить думаю аж до новой части сейчас 2.4 и до 3.0+-
Плохой он человек, что тут сказать ещё.
"Ранее CD Projekt Red уже заявляла о завершении работы над Cyberpunk 2077, но позже всё равно выпускала неожиданные обновления" CD Projekt Red уже не работает над Обновлениями для Cyberpunk 2077, это делает сторонняя студия Виртуз которую наняла CD Projekt Red для Обновления Cyberpunk 2077, так что CD Projekt Red фактически не участвует в Обновлениях к Cyberpunk 2077, это делает другая студия и другие разработчики и другие люди, вот так вот.
Мб тизер выпустят к сиквелу, но не более того.