CD Projekt Red охладила ожидания фанатов Cyberpunk 2077 по поводу пятой годовщины

Ролевая игра Cyberpunk 2077 вышла 10 декабря 2020 года, и её пятилетний юбилей уже не за горами. Несмотря на солидный возраст и отсутствие сервисной модели, пиковое количество одновременных игроков в Steam сегодня составило почти 44 000 человек. Это впечатляющий результат, особенно если вспомнить катастрофический старт проекта, из-за которого рыночная стоимость CD Projekt временно рухнула на 75%.

Многие фанаты надеялись, что студия приготовила к знаменательной дате что-то особенное. Их ожидания подогрел пост в X от 1 декабря, оформленный в стиле внутриигровых сообщений.

Сообщество сразу же начало строить догадки: ждать ли сюрпризного обновления, нового контента или, в самых смелых мечтах, полноценного дополнения.

Однако глобальный директор по комьюнити CD Projekt Red Марцин Момот быстро охладил пыл фанатов. «Мы ничего не тизерим, — написал он в X. — Это наш ежемесячный пост с днями рождения персонажей, который мы публикуем каждые 30 дней. На этот раз мы также добавили информацию о годовщине игры, но это не тизер. Надеюсь, это всё проясняет!»

Его слова подтверждаются: аналогичные посты с поздравлениями персонажей студия действительно публикует регулярно, что видно по публикациям за ноябрь и октябрь.

Таким образом, несмотря на первоначальный ажиотаж, официального анонса к юбилею не предвидится. Впрочем, у фанатов остаётся лучик надежды. Ранее CD Projekt Red уже заявляла о завершении работы над Cyberpunk 2077, но позже всё равно выпускала неожиданные обновления. Кроме того, церемония The Game Awards пройдёт 11 декабря, на следующий день после годовщины игры. Хотя со-гендиректор студии Михал Новаковский исключил показ «Ведьмака 4» на шоу, он ничего не говорил о Cyberpunk.