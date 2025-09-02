CD Projekt RED остудила ожидания: анонс 4 сентября Cyberpunk 2077 не будет связан с патчем или DLC

Вокруг Cyberpunk 2077 вновь разгорелись обсуждения после загадочного тизера, опубликованного CD Projekt RED. Сообщение, стилизованное под обращение президента НСША Розалинд Майерс, содержало призыв к нетраннерам и дату — 4 сентября. Многие фанаты решили, что речь идет о грядущем обновлении или даже новом дополнении, однако студия поспешила развеять слухи.

Комьюнити-менеджер CDPR Амелия «Lilayah» прямо заявила: «Это не DLC и не патч». Разработчики уточнили, что тизер не имеет отношения к игровым обновлениям. Тем не менее внимательные игроки заметили в ролике отметку «1 # 57», что породило версии о возможном анонсе нового комикса или расширении медиа-вселенной Cyberpunk.

Таким образом, ожидать масштабных игровых нововведений 4 сентября не стоит. Вместо этого CDPR, вероятно, готовит проект, связанный со сторонними форматами: будь то новые комиксы, настольная адаптация или даже новости об экранизации.