Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 33 299 оценок

CD Projekt RED остудила ожидания: анонс 4 сентября Cyberpunk 2077 не будет связан с патчем или DLC

butcher69 butcher69

Вокруг Cyberpunk 2077 вновь разгорелись обсуждения после загадочного тизера, опубликованного CD Projekt RED. Сообщение, стилизованное под обращение президента НСША Розалинд Майерс, содержало призыв к нетраннерам и дату — 4 сентября. Многие фанаты решили, что речь идет о грядущем обновлении или даже новом дополнении, однако студия поспешила развеять слухи.

Похоже, CDPR что-то тизерит для Cyberpunk 2077 на 4 сентября

Комьюнити-менеджер CDPR Амелия «Lilayah» прямо заявила: «Это не DLC и не патч». Разработчики уточнили, что тизер не имеет отношения к игровым обновлениям. Тем не менее внимательные игроки заметили в ролике отметку «1 # 57», что породило версии о возможном анонсе нового комикса или расширении медиа-вселенной Cyberpunk.

Таким образом, ожидать масштабных игровых нововведений 4 сентября не стоит. Вместо этого CDPR, вероятно, готовит проект, связанный со сторонними форматами: будь то новые комиксы, настольная адаптация или даже новости об экранизации.

11
4
Комментарии: 4
AlexFoRestor

Такая унылая игра. Deus Ex в тыщу раз круче практически во всём.

11
MrProRock33rus

Да очередное арт-поздравление выкатят, в этот раз для ТимЧерри*

4
Bargainer

Хотелось бы трейлер продолжения.

1
Anton Shvyrkov

А разговоров-то было!

1