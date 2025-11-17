ЧАТ ИГРЫ
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 344 оценки

CD Projekt RED отметила день рождения одного из самых ярких персонажей Cyberpunk 2077 - Джонни Сильверхенда

CD Projekt RED отметила день рождения одного из самых ярких персонажей Cyberpunk 2077 — Джонни Сильверхенда, виртуального анархиста, рокера и вечного соседа по голове главного героя. В официальных соцсетях студия опубликовала шуточное поздравление, подчёркивая харизму героя:

«Джонни Сильверхенд… Этот тип не только живёт в твоей голове и не платит за аренду, но и способен устроить настоящую вечеринку. А сегодня как раз его день рождения! Так что давайте оторвёмся так, будто завтра не наступит — кто знает, с Джонни его может и правда не быть!»

Примечательно, что интерес к персонажу жив не только у фанатов. Киану Ривз, сыгравший Сильверхенда, в сентябрьском интервью IGN заявил, что с удовольствием вернулся бы к этой роли в будущем. Его участие в Cyberpunk 2077 стало одним из главных рекламных акцентов игры, а сам персонаж — неотъемлемой частью её атмосферы.

Тем не менее до возможного возвращения Джонни ещё далеко. О сиквеле Cyberpunk 2077 известно крайне мало: генеральный директор CD Projekt Михал Новаковски ранее сообщил, что студия всё ещё собирает команду для начала разработки. Это значит, что релиз проекта может оказаться на дистанции в десять лет или больше от выхода оригинала.

Комментарии:  5
МамкинКинг

Ну с др что ли

Rock86

С Днём Рождения легенда.

нитгитлистер
подчёркивая харизму героя:

вся харизма выдуманного героя целиком и полностью держится на харизме Киану. если б не он игра б так не выстрелила. да и поздравлять с ДР плод воображения - это уже шиза в чистом виде

ZoMBie Zet

Ну не знаю такемеру тоже интересный например то что он придумал похитить дочь арасаки по моему прикольно или ви который иногда меланхолично думает о будущем

нитгитлистер ZoMBie Zet

то что он персонаж вычудил что-то интересное и неожиданная - заслуга сценаристов-режиссёров. то как это сыграно на экране - заслуга актёра (точнее 2 актё1ров, не станем забывать про озвучку). ты ж понимаешь что это разные несопоставимые вещи да?