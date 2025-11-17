CD Projekt RED отметила день рождения одного из самых ярких персонажей Cyberpunk 2077 — Джонни Сильверхенда, виртуального анархиста, рокера и вечного соседа по голове главного героя. В официальных соцсетях студия опубликовала шуточное поздравление, подчёркивая харизму героя:

«Джонни Сильверхенд… Этот тип не только живёт в твоей голове и не платит за аренду, но и способен устроить настоящую вечеринку. А сегодня как раз его день рождения! Так что давайте оторвёмся так, будто завтра не наступит — кто знает, с Джонни его может и правда не быть!»

Примечательно, что интерес к персонажу жив не только у фанатов. Киану Ривз, сыгравший Сильверхенда, в сентябрьском интервью IGN заявил, что с удовольствием вернулся бы к этой роли в будущем. Его участие в Cyberpunk 2077 стало одним из главных рекламных акцентов игры, а сам персонаж — неотъемлемой частью её атмосферы.

Тем не менее до возможного возвращения Джонни ещё далеко. О сиквеле Cyberpunk 2077 известно крайне мало: генеральный директор CD Projekt Михал Новаковски ранее сообщил, что студия всё ещё собирает команду для начала разработки. Это значит, что релиз проекта может оказаться на дистанции в десять лет или больше от выхода оригинала.