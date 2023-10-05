CD Projekt RED поблагодарила игроков за теплый прием дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Phantom Liberty. Некогда скандальный экшен от первого лица Cyberpunk 2077 с момента релиза в 2020 году получил множество обновлений с улучшениями и недавно отметился успешным дополнением Phantom Liberty. Разработчики игры из студии CD Projekt RED выпустили небольшой ролик, в котором решили поблагодарить всё игроков сообщество за многолетнюю поддержку.
В опубликованном видео CD Projekt RED отметила теплый прием дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Особенно разработчики выделили игроков, которые оформили предзаказ DLC через собственный магазин студии GOG, где продаются игры без DRM защиты. По их словам, это действительно важно, поскольку таким образом геймеры напрямую поддержали студию.
Вся команда CD Projekt RED остается благодарной игрокам, а также их отзывам, которые подталкивали их на пути к улучшению Cyberpunk 2077 все эти годы. Комментарии игроков позволили разработчикам найти правильный баланс для игрового процесса в обновлениях и сделать увлекательный шпионский боевик внутри Найт-сити.
Спасибо за шикарное бесплатное длс)) Обязательно куплю когда вернется в продажу
С озвучкой двумя голосами вполне нормально играется, я не эстет мне и так сойдёт, главное что бы суть была понятна а на тональность плевать, переход от нейронки к оригинальной озвучке слух не режет даже прикольно, как раз сохранёнки подхватились с прохождения оригинала, по новой задротить не нужно, некоторые квестовые линейки которые раньше застопорились здесь продолжаются, можно заодно добить.
Сейчас квест доделывал где надо было музыканту помочь разобраться с девчёнками которые его хит перепели так там оригинальная озвучка этого персонажа ни чем не лучше нейронки, слишком наигранная и то же проблемы с тональностью, понятно что максимум пяток профессиональных актёров наняли, остальное уровень сельского кружка самодеятельности на фоне которого и нейронка не сильно выделяется.
То что довели игру, до ума(если так можно сказать) конечно молодцы... ноооо игру по факту еще есть чем допиливать... много механик напрашивается и много нюансов для реализации, баги и (ПРИКОЛЫ) все еще присутствуют...
Конечно уже всем на это плевать, но хотелось-бы увидеть ДЛС про то-же Казино на орбите... а так авторы явно поняли свои ошибки и будем надеется , что во 2й части они их учтут ...
Концовка про Панам расстроила.
А как иначе? ноль длц для игры и это единственное
Дополнение не понравилось. Персонажи и сюжет плохие, не цепляет.
Раньше игру всей толпой хейтили, а сейчас все блогеры орут, что игра гениальна, а народ повторяет. Стадо, не иначе.
Игра (если не считать баги) была хороша и до 2.0. Персонажи, сюжет, МУЗЫКА, атмосфера.
А в 2.0 похерели прокачку, добавили автолевелинг, ухудшили дальность прорисовки, испортили лут и крафт.
согласен на 100% по всем пунктам - получилось не дополнение, а совсем другая игра и явно хуже чем 1.63. Сюжет у ДЛС - это вообще отдельная песня. По ходу студия оч.умеет разочаровывать
Базара нет, постарались хорошо! )))
да давайте еще десяток или джва dlc на среднюю рубилку , уж лучше на ведьмака третьего чего накатили эффект был бы еще более весомый чем на эту душниловку средней руки
Да ладно, че ты! Обосрались , подтерлись и снова пошли, с кем не бывает!!!!!!!!
Что ты, черт побери, такое несешь?!
Во уже сектанты кибербага минусят