CD Projekt Red почти закончила с поддержкой Cyberpunk 2077

Компания CD Projekt Red подтвердила, что, несмотря на успех Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, платное расширение и обновление 2.0 станут последними крупными обновлениями игры, поскольку студия переключит свое внимание на сиквел.
Конечно, мы это уже давно знали, но вполне справедливо задаться вопросом, не изменился ли план после того, как Phantom Liberty был принят на ура, а искупительная арка привела к тому, что количество игроков в игре достигло максимума с 2020 года. Однако в беседе с PC Gamer директор игры Гейб Аматанджело (Gabe Amatangelo) подтвердил, что это действительно конец Cyberpunk 2077, если не считать незначительных обновлений.
2.0 и Phantom Liberty - это последние крупные обновления. Мы сделаем еще кое-что, но это последние крупные обновления.
На вопрос о том, что будет дальше, он ответил: "Потом будет Cyberpunk 2. Или Orion, я бы сказал, как бы мы его ни назвали".
CDPR впервые анонсировала сиквел Cyberpunk 2077 под кодовым названием Orion в октябре 2022 года, заявив, что он "продемонстрирует всю мощь и потенциал вселенной Cyberpunk" и "продвинет франшизу Cyberpunk дальше и продолжит использовать потенциал этой мрачной вселенной будущего". Кроме этого, до сих пор мы практически ничего не слышали о ней.
Конечно, если учесть, что в разработке находится The Witcher 4, новый IP, отдельный от Cyberpunk и Witcher, а также новая игра Witcher от сторонних разработчиков, то можно с уверенностью сказать, что у CDPR много забот. Неизвестно, сколько времени займет полноценный сиквел Cyberpunk 2077, но, к примеру, на первую игру ушло около 10 лет. Короче говоря, не стоит ожидать, что Project Orion будет напоминать что-то играбельное еще долгое время.
Отличная игра. Отличное дополнение. Я все равно оставил свой выбор на концовке уехать с Кочевниками.
Киберпанк 2 если выйдет, то не раньше 2028/30 ых. Ну, хотя бы будет время накопить на rtx 99999 )
Да, наконец-то игру можно считать действительно вышедшей.
все кто ждали финальную версию, наконец-то смогут поиграть ))
Я не дождался и прошел где-то пол игры ) Буду заново начинать.
Новые скиллы у ГГ кстати вообще огонь. Теперь еще бы запилили мод на скин Gray Fox'a из Metal Gear.. И вперед пули катаной отбивать *_*
Поведение NPC в машинах это конечно просто вау. Даже стартовые рельсы выглядели не настолько плохо. Та же специально разрекламированная погоня от полиции — машина просто телепортируется за вами как только начинает отставать. При этом машины полиции просто постоянно врезаются друг в друга без какой-либо причины. А пешие полицейские паровозиком идут до вашего местоположения даже если вас уже давно никто из них не видел.
странно, у меня какая-то другая игра) в которой они не телепортируются, а скриптово догоняют, неважно, с какой скоростью я еду
10 лет? Сейчас у них больше сотрудников и перешли на У.Е 5. А значит разработка быстрее будет. Хочется увидеть в 2025 Ведьмак 4, а в 2027 Cyberpunk 2.
И что, фиксы на корявые баги не будут выходить?
Первое и последнее крупное обновление?)
Узнать бы побольше про незначительные обновления...
исправление ошибок, оптимизация и тд .
Очень вряд ли добавят новый контент. Печально.
Жаль что они решили делать только одно ДЛС.
Ну все жизнь удалась на пенсии наиграюсь
А они начинали что-ли???
А где обещанные миллион дополнений с мультиплеером, М?
Так не хочется вылезать из игры.. В основном прохождении прошла все допы. Остался доп.. и все(
Немного полирнут сверху и все
Да не ужели наконец то с этим гов ном покончено
Нет, к сожалению путь у каллфилда только начинается....
Киберпанк 2.0 стал гораздо прикольнее и интереснее релизной версии, ролевая составляющая в плане прокачки и вариативности выросла на голову. Однако багов мне кажется больше, чем на релизе. На релизе я почти с ними не сталкивался, а тут и трассировка фонит если длсс включен и некоторый даунгрейд графики имеется и застревания в текстурах, и ИИ подтупливает. В целом ничего критичного, баги все визуальные, но это странно.
"Мы сделаем еще кое-что"
Надеюсь этого кое-чего не придется ждать еще 3 года.
Да не вопрос - если будут продолжать выходить патчи оптимизации игры, то всё нормально, и никаких вопросов к CD Projekt Red я не имею)
Всмысле закончили? А где обещанное второе крупное DLC?
Ты в себе? Сказано было специально для таких как ты несколько раз что второго длс не будет. Ты либо в танке либо в вакууме
в подлодке он
Обещанного три года ждут но это не точно
Как будто я всë время слежу на новостями про киберпанк и должен знать что они не собираются выполнить обещание? На вопрос а где 2 dlc как фанатики налетели, что сказать кросаучеги.