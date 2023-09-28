CD Projekt Red почти закончила с поддержкой Cyberpunk 2077 ©

Компания CD Projekt Red подтвердила, что, несмотря на успех Cyberpunk 2077 Phantom Liberty, платное расширение и обновление 2.0 станут последними крупными обновлениями игры, поскольку студия переключит свое внимание на сиквел.

Конечно, мы это уже давно знали, но вполне справедливо задаться вопросом, не изменился ли план после того, как Phantom Liberty был принят на ура, а искупительная арка привела к тому, что количество игроков в игре достигло максимума с 2020 года. Однако в беседе с PC Gamer директор игры Гейб Аматанджело (Gabe Amatangelo) подтвердил, что это действительно конец Cyberpunk 2077, если не считать незначительных обновлений.

2.0 и Phantom Liberty - это последние крупные обновления. Мы сделаем еще кое-что, но это последние крупные обновления.

На вопрос о том, что будет дальше, он ответил: "Потом будет Cyberpunk 2. Или Orion, я бы сказал, как бы мы его ни назвали".

CDPR впервые анонсировала сиквел Cyberpunk 2077 под кодовым названием Orion в октябре 2022 года, заявив, что он "продемонстрирует всю мощь и потенциал вселенной Cyberpunk" и "продвинет франшизу Cyberpunk дальше и продолжит использовать потенциал этой мрачной вселенной будущего". Кроме этого, до сих пор мы практически ничего не слышали о ней.

Конечно, если учесть, что в разработке находится The Witcher 4, новый IP, отдельный от Cyberpunk и Witcher, а также новая игра Witcher от сторонних разработчиков, то можно с уверенностью сказать, что у CDPR много забот. Неизвестно, сколько времени займет полноценный сиквел Cyberpunk 2077, но, к примеру, на первую игру ушло около 10 лет. Короче говоря, не стоит ожидать, что Project Orion будет напоминать что-то играбельное еще долгое время.