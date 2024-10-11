CD Projekt RED поделилась процессом создания боевой зоны в спа-комплексе "Пик Луксора" в Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED в рамках участия в мероприятии Blocktober, продолжает делиться интересными подробностями разработки Cyberpunk 2077.
В этот раз дизайнер уровней студии Марта Добиньская рассказала о процессе создания боевой зоны в спа-комплексе "Пик Луксора":
Для сражения с мини-боссом я задумала большое открытое пространство, где игроки могли бы использовать различные стратегии, включая скрытное передвижение. Было важно, чтобы можно было свободно перемещаться вокруг противника. Также я хотела, чтобы у локации была тема — сеттинг, интересный сам по себе. Вместе с Петром Рушкевичем, художником окружения, мы выбрали роскошный спа-комплекс, проложив путь для скрытного прохождения и боев среди пустых бассейнов, джакузи и декоративных скал.
Когда Пёсий город перешёл под власть Курта Хансена, строительство остановилось, и проект „Пик Луксора“ так и остался незавершённым. Я использовала брошенные строительные леса и мостки, чтобы добавить вертикальный геймплей. По ним проложены маршруты с хорошим обзором. Тематика локации подсказала интересные идеи — в бою с мини-боссом используются вода и электричество. Киберимпланты нетраннерши Айо Зарин, предводительницы вражеской группировки, позволяют ей восстанавливать силы с помощью электричества. Во второй половине сражения она отступает в бассейн с водой, и это делает её ещё более опасным противником.
Cyberpunk 2077 доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.