CD Projekt Red подготовила подарок для фанатов Cyberpunk 2077 - игроки смогу почувствовать себя Джонни Сильверхендом

CD Projekt Red подготовила сюрприз для фанатов Cyberpunk 2077, которые любят «побренчать» на музыкальных инструментах в перерывах от игры на компьютере или консоли.
Хотя главными факторами, оказавшими существенное влияние на успех Cyberpunk 2077, были захватывающий сюжет и великолепная графика, внес свой вклад еще один элемент – музыка. Отличный саундтрек, идеально соответствующий атмосфере игры, — очень сильная сторона проекта студии CD Projekt Red. Интересно, что песни из игры поклонники теперь смогут не только слушать, но и исполнять сами — конечно, если умеют.
Польский разработчик приготовил настоящий подарок для поклонников саундтрека Cyberpunk 2077 — на своем сайте он разместил бесплатный PDF-файл, содержащий ноты к 15 песням из базовой игры и расширения Phantom Liberty. Аранжировкой занимался композитор Игнаций Матушевский.
Хотя песни были аранжированы для фортепиано, в их число входит Never Fade Away, знаковая для вселенной Киберпанка. Это, вероятно, заставит многих начинающих музыкантов почувствовать себя почти как Джонни Сильверхенд или Керри Евродин.
Спасибо, но я бы хотел патч с FSR 3.
Игру давно пофискили, а люди все ноют. Критические баги встречаются разве что на древнем железе
Современные мифы. Многие баги никак не привязаны к новому или старому железу.
Баги могут зависеть от железа?
Обещанную вариативность от которой на "релизе" ничего не осталось? Нет? Жаль
Круто. Музон в игре - что надо.
Опа, а вот это мне пригодится...
Согласен, что музыка очень хороша в этой игре. Может быть, это лучшее что в ней есть даже. Музыка через создание настроения обещает такие тайны и интриги, которых, к сожалению, сюжет в итоге не дает.
В этой игре можно почувствовать себя только таким Сильверхендом
Cyberpunk 2077 и так еле пашет, а они ноты пилят. Лучше бы патчи клепали, а то графоний-то лагает. Да и кто эти песни слушает, кроме разрабов? Щас все фанаты киберпанка на гитазере "Куклу колдуна" рубят, а не на пианине бренькают. В общем, хрень это все, а не "сюрприз". CDPR как всегда облажались.
Обнови комп свой дерьмовый, игра отлично выглядит и играется. Давно уже ноль багов. // Андрей Абрамов
да это боты пишут...играю с 1.60 и все норм идет // Алексей Алексеев