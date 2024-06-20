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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.9 23 580 оценок

CD Projekt Red подготовила подарок для фанатов Cyberpunk 2077 - игроки смогу почувствовать себя Джонни Сильверхендом

monk70
Новости

CD Projekt Red подготовила сюрприз для фанатов Cyberpunk 2077, которые любят «побренчать» на музыкальных инструментах в перерывах от игры на компьютере или консоли.

Хотя главными факторами, оказавшими существенное влияние на успех Cyberpunk 2077, были захватывающий сюжет и великолепная графика, внес свой вклад еще один элемент – музыка. Отличный саундтрек, идеально соответствующий атмосфере игры, — очень сильная сторона проекта студии CD Projekt Red. Интересно, что песни из игры поклонники теперь смогут не только слушать, но и исполнять сами — конечно, если умеют.

Польский разработчик приготовил настоящий подарок для поклонников саундтрека Cyberpunk 2077 — на своем сайте он разместил бесплатный PDF-файл, содержащий ноты к 15 песням из базовой игры и расширения Phantom Liberty. Аранжировкой занимался композитор Игнаций Матушевский.

Хотя песни были аранжированы для фортепиано, в их число входит Never Fade Away, знаковая для вселенной Киберпанка. Это, вероятно, заставит многих начинающих музыкантов почувствовать себя почти как Джонни Сильверхенд или Керри Евродин.

4
12
Комментарии: 12
Ваш комментарий
Рогатый Лорд

Спасибо, но я бы хотел патч с FSR 3.

5
PatientHalfdan

Игру давно пофискили, а люди все ноют. Критические баги встречаются разве что на древнем железе

3
DarkScorpius

Современные мифы. Многие баги никак не привязаны к новому или старому железу.

0
spaMER_ID

Баги могут зависеть от железа?

0
Без негатива
Польский разработчик приготовил настоящий подарок для поклонников

Обещанную вариативность от которой на "релизе" ничего не осталось? Нет? Жаль

0
Аристов--Черный

Круто. Музон в игре - что надо.

0
Сорью Аска Ленгли

Опа, а вот это мне пригодится...

0
Dmitriy_1981

Согласен, что музыка очень хороша в этой игре. Может быть, это лучшее что в ней есть даже. Музыка через создание настроения обещает такие тайны и интриги, которых, к сожалению, сюжет в итоге не дает.

-1
Famiclone

В этой игре можно почувствовать себя только таким Сильверхендом

-8
Gridon

Cyberpunk 2077 и так еле пашет, а они ноты пилят. Лучше бы патчи клепали, а то графоний-то лагает. Да и кто эти песни слушает, кроме разрабов? Щас все фанаты киберпанка на гитазере "Куклу колдуна" рубят, а не на пианине бренькают. В общем, хрень это все, а не "сюрприз". CDPR как всегда облажались.

-15
Пользователь ВКонтакте

Обнови комп свой дерьмовый, игра отлично выглядит и играется. Давно уже ноль багов. // Андрей Абрамов

3
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

да это боты пишут...играю с 1.60 и все норм идет // Алексей Алексеев

1