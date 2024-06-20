CD Projekt Red подготовила подарок для фанатов Cyberpunk 2077 - игроки смогу почувствовать себя Джонни Сильверхендом

CD Projekt Red подготовила сюрприз для фанатов Cyberpunk 2077, которые любят «побренчать» на музыкальных инструментах в перерывах от игры на компьютере или консоли.

Хотя главными факторами, оказавшими существенное влияние на успех Cyberpunk 2077, были захватывающий сюжет и великолепная графика, внес свой вклад еще один элемент – музыка. Отличный саундтрек, идеально соответствующий атмосфере игры, — очень сильная сторона проекта студии CD Projekt Red. Интересно, что песни из игры поклонники теперь смогут не только слушать, но и исполнять сами — конечно, если умеют.

Польский разработчик приготовил настоящий подарок для поклонников саундтрека Cyberpunk 2077 — на своем сайте он разместил бесплатный PDF-файл, содержащий ноты к 15 песням из базовой игры и расширения Phantom Liberty. Аранжировкой занимался композитор Игнаций Матушевский.

Хотя песни были аранжированы для фортепиано, в их число входит Never Fade Away, знаковая для вселенной Киберпанка. Это, вероятно, заставит многих начинающих музыкантов почувствовать себя почти как Джонни Сильверхенд или Керри Евродин.