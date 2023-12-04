CD Projekt Red подтвердила, что патч 2.1 станет последним крупным обновлением для Cyberpunk 2077

CD Projekt Red подтвердила, что обновление 2.1, которое появится вместе с Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, является последним крупным обновлением для игры трехлетней давности. CD Projekt Red не только наращивает темпы разработки следующей основной игры Witcher под кодовым названием Polaris, но и переключает внимание на полноценный сиквел Cyberpunk 2077.
Пост в X/Twitter от глобального директора по работе с сообществом Марчина Момота (Marcin Momot) сначала намекнул на это, сказав, что у CD Projekt Red есть "еще один патч для Cyberpunk 2077" в рукаве. Портал IGN обратился за разъяснениями к разработчикам, и представитель компании подтвердил: "Обновление 2.1 должно стать последним большим обновлением".
CD Projekt Red подтвердила в мае 2023 года, что бывшие сотрудники Cyberpunk 2077 присоединятся к разработке Orion, а также следующего Witcher, так что многие из этих перешедших разработчиков медленно, но верно присоединятся к команде сиквела.
Я вот понять не могу FSR3 добавят или нет? Хочется поюзать)
да, позже
Точно?
Но все-таки мне до слез очень обидно осознание того, что ДЛС у вас не озвучено, просто нет слов одни маты за которые меня тут забанят
Думаю если и озвучат то только если ситуация успокоится. И РФ перестанет быть изгоем
Неа) пока европа вместе с 404 не перестанут дурковать)
Ну думаю 404 будет меньше поддержка всё же сейчас главные событие уже перестала быть 404 поэтому думаю в ближайшее время будут всё меньше и меньше поддерживать
Это какая по счёту новость про последний крупный патч?
Где-то я это уже слышал.
Опять же "крупным"...
Ещё бы регдол тел подправить и погоду....
Так говорили что 2.0 будет последнее крупное обновление, а теперь 2.1. Всё потому что нужен предлог для выпуска ультимативного издания.
Будем посмотреть
Сделают адекватную физику машин? Просто как игра вышла, я поиграл и вот недавно лишь скачал 2.02 и тачки все такие же всратые. Я не знаю может в польше просто свой какой то другой автопром)
моды в помощь
Подскажи на какие смотреть, я так посмотрел на скорую руку не увидел ничего
Управление транспортом в данный момент вполне неплохое , даже какие некоем повреждения завезли , раньше по городу перемещался по точкам быстрого перемещения , а сейчас в полне приятно и так покататься
https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/7139
https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/7384
самые топовые как по мне
спасибо :)
точно точно, можно начинать 2 прохождение?
Если опять чего-нибудь не сломают.
Осталось подобрать годные моды на жопы и сиськи, и уже можно будет приобщаться к игре.
А зачем? Ты же своего персонажа почти не видешь.