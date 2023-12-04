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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.8 17 369 оценок

CD Projekt Red подтвердила, что патч 2.1 станет последним крупным обновлением для Cyberpunk 2077

butcher69
Новости

CD Projekt Red подтвердила, что обновление 2.1, которое появится вместе с Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, является последним крупным обновлением для игры трехлетней давности. CD Projekt Red не только наращивает темпы разработки следующей основной игры Witcher под кодовым названием Polaris, но и переключает внимание на полноценный сиквел Cyberpunk 2077.

Пост в X/Twitter от глобального директора по работе с сообществом Марчина Момота (Marcin Momot) сначала намекнул на это, сказав, что у CD Projekt Red есть "еще один патч для Cyberpunk 2077" в рукаве. Портал IGN обратился за разъяснениями к разработчикам, и представитель компании подтвердил: "Обновление 2.1 должно стать последним большим обновлением".

CD Projekt Red подтвердила в мае 2023 года, что бывшие сотрудники Cyberpunk 2077 присоединятся к разработке Orion, а также следующего Witcher, так что многие из этих перешедших разработчиков медленно, но верно присоединятся к команде сиквела.

38
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
MayhemBlackened

Я вот понять не могу FSR3 добавят или нет? Хочется поюзать)

4
real19911

да, позже

1
Huntress_2BSEX

Точно?

Но все-таки мне до слез очень обидно осознание того, что ДЛС у вас не озвучено, просто нет слов одни маты за которые меня тут забанят

3
Лобо

Думаю если и озвучат то только если ситуация успокоится. И РФ перестанет быть изгоем

-1
Владимир Сумрак Лобо

Неа) пока европа вместе с 404 не перестанут дурковать)

2
Лобо Владимир Сумрак

Ну думаю 404 будет меньше поддержка всё же сейчас главные событие уже перестала быть 404 поэтому думаю в ближайшее время будут всё меньше и меньше поддерживать

-1
KIBERMAX

Это какая по счёту новость про последний крупный патч?

3
Кей Овальд

Где-то я это уже слышал.
Опять же "крупным"...

3
Lvinomord

Ещё бы регдол тел подправить и погоду....

1
InboxM

Так говорили что 2.0 будет последнее крупное обновление, а теперь 2.1. Всё потому что нужен предлог для выпуска ультимативного издания.

1
Mr_Diablo3393

Будем посмотреть

0
Horrifing

Сделают адекватную физику машин? Просто как игра вышла, я поиграл и вот недавно лишь скачал 2.02 и тачки все такие же всратые. Я не знаю может в польше просто свой какой то другой автопром)

0
Айзек Фостер

моды в помощь

-2
Horrifing Айзек Фостер

Подскажи на какие смотреть, я так посмотрел на скорую руку не увидел ничего

2
VampiR71

Управление транспортом в данный момент вполне неплохое , даже какие некоем повреждения завезли , раньше по городу перемещался по точкам быстрого перемещения , а сейчас в полне приятно и так покататься

1
Айзек Фостер Horrifing

https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/7139

https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/7384

самые топовые как по мне

2
Horrifing Айзек Фостер

спасибо :)

1
lokdogg

точно точно, можно начинать 2 прохождение?

0
SHAYNARD
патч 2.1 станет последним крупным обновлением

Если опять чего-нибудь не сломают.

0
Tiger Goose

Осталось подобрать годные моды на жопы и сиськи, и уже можно будет приобщаться к игре.

-1
Лобо

А зачем? Ты же своего персонажа почти не видешь.

0