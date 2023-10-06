CD Projekt RED подтвердила планы выпустить полное издание Cyberpunk 2077

CD Projekt RED во время вопросов и ответов с инвесторами на этой неделе сообщила, что в какой-то момент она выпустит полное издание Cyberpunk 2077, хотя точное название переиздания еще не известно. Ранее студия делала нечто подобное с The Witcher 3: Wild Hunt, поэтому эта новость не должна стать неожиданностью для фанатов.
Михала Новаковского, коммерческого директора CDPR, спросили о возможности выпуска издания «Игра года» Cyberpunk 2077, на что он ответил:
Что касается нового издания, коллекционного, названия мы пока не знаем, но когда придет время, сообщим. С «Ведьмаком 3» на это потребовалось некоторое время, но мы не хотим сравнивать их, потому что, возможно, мы примем новый, другой подход, чем с «Ведьмаком». Некоторые намерения у нас есть, но еще не время их обсуждать.
CDPR накануне сообщила, что по всему миру продано 25 миллионов копий Cyberpunk 2077, а продолжение игры, известное как Project Orion, в настоящее время находится на «уровне концептуального дизайна».
Cyberpunk The Release Edition
ахахахах)
Cyberpunk The Release Edition v0.9
Сuberpynk new patch edition
"Благодарим ̶л̶о̶х̶о̶в̶ покупателей за бета-тест. А для терпеливых готовим подарок на торрентах."
Надеюсь в полное издание войдёт русская озвучка
Вряд-ли
Эти русофобы могут наоборот выпилить перевод, а не добавить.
Так коллекционного или полного (оно же игра года, режиссёрское или дополненное)? Это же разные понятия.
А в полном издании трассировка пути всё еще останется экспирементальной?
Ох, ну и рады же будут владельцы пс4/ящикаОдин... а, стоп, хе-хе-хе...🤣