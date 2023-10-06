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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 14 428 оценок

CD Projekt RED подтвердила планы выпустить полное издание Cyberpunk 2077

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monk70
Новости

CD Projekt RED во время вопросов и ответов с инвесторами на этой неделе сообщила, что в какой-то момент она выпустит полное издание Cyberpunk 2077, хотя точное название переиздания еще не известно. Ранее студия делала нечто подобное с The Witcher 3: Wild Hunt, поэтому эта новость не должна стать неожиданностью для фанатов.

Михала Новаковского, коммерческого директора CDPR, спросили о возможности выпуска издания «Игра года» Cyberpunk 2077, на что он ответил:

Что касается нового издания, коллекционного, названия мы пока не знаем, но когда придет время, сообщим. С «Ведьмаком 3» на это потребовалось некоторое время, но мы не хотим сравнивать их, потому что, возможно, мы примем новый, другой подход, чем с «Ведьмаком». Некоторые намерения у нас есть, но еще не время их обсуждать.

CDPR накануне сообщила, что по всему миру продано 25 миллионов копий Cyberpunk 2077, а продолжение игры, известное как Project Orion, в настоящее время находится на «уровне концептуального дизайна».

34
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Spillik

Cyberpunk The Release Edition

13
GPoul

ахахахах)

0
sirGeronis

Cyberpunk The Release Edition v0.9

0
Punisher1

Сuberpynk new patch edition

8
Аристов--Черный
выпустит полное издание Cyberpunk 2077

"Благодарим ̶л̶о̶х̶о̶в̶ покупателей за бета-тест. А для терпеливых готовим подарок на торрентах."

8
Hitrus6

Надеюсь в полное издание войдёт русская озвучка

3
ostrouhoff.vladimer

Вряд-ли

0
sirGeronis

Эти русофобы могут наоборот выпилить перевод, а не добавить.

1
Кей Овальд

Так коллекционного или полного (оно же игра года, режиссёрское или дополненное)? Это же разные понятия.

2
Лариан Яна

А в полном издании трассировка пути всё еще останется экспирементальной?

0
Dr_Shtopor

Ох, ну и рады же будут владельцы пс4/ящикаОдин... а, стоп, хе-хе-хе...🤣

-1