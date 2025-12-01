ЧАТ ИГРЫ
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 427 оценок

CD Projekt Red, похоже, подготовила несколько сюрпризов к 5-летию Cyberpunk 2077

Gruz_ Gruz_

Уже скоро Cyberpunk 2077 отпразднует 5-летие. И, несмотря на то, что релиз игры оказался очень проблемным, сегодня ее считают отличной игрой, у которой по-прежнему огромная фанатская база. Судя по всему, CD Projekt Red еще не закончила с обновлениями и вскоре может порадовать игроков чем-то новым.

10 декабря отмечается пятая годовщина Cyberpunk 2077, и разработчик CD Projekt подготовил что-то особенное по этому случаю. В своих социальных сетях компания опубликовала изображение «Календарь дня рождения и годовщины Cyberpunk 2077» вместе с загадочным сообщением. «Безопасный канал связи установлен. Ожидайте входящую приоритетную передачу», — гласит сообщение, сопровождаемое изображениями персонажей и датами.

В твите упоминается, что 10 декабря — в день выхода Cyberpunk 2077 в 2020 году — произойдет что-то важное, а 12 декабря — еще одно событие, связанное с Соломоном Ридо, а 19 декабря, похоже, нас ждет новость от певицы Сон Со Ми.

В посте нет других подробностей, и все, что игроки могут сделать сейчас, — это ждать указанных дат, чтобы наконец узнать, что готовят разработчики Cyberpunk 2077. Многие игроки с нетерпением ждут анонса обновления 2.4 для Cyberpunk 2077, в котором могут появиться новые функции и контент, и есть вероятность, что это именно оно.

ОгурчикЮрец

Блин 5 лет.. Как же быстро время идёт. :(

Хочу еще раз пройти, ну что-то пока не тянет.

6
Святой Джо

игра не интересная, душная, сюжет основной скучен и туп потому и не тянет.

6
Lvinomord

Жду обновления 2.4 Мне моих 1000 часов в игре явно не хватило. Хочу больше;)

ЗЫ: Почините уже звуковой сигнал у Мизутани! Добавьте карту с допами в городке, где мы за кочевника начинаем, сделайте небольшие квесты с Меридит Стаут, и дайте уже свой собственный дрон! Про фонарь , парашют или вингсьют даже писать ничего не буду;)

3
SexualHarassmentPanda

Хоть убейте но реализацию трассировка пути я нигде ни видел лучше чем Киберпанке.

3
theatre off tragedy

как же они 3ae6aли со своими сюрпризами

с 2023 игру пройти не могу изза их постоянных сюрпризов с патчами

🤢🤮💩

3
dirty bat

ЛОЛ! прошел игру на патче 1.6 без особых сюрпризов

ОгурчикЮрец

Патчи крупные, раз в сто лет.

Это что у тебя за перерывы между катками.

M0208

Купи ПК.

1
Jayne Cobb

Ага... Расширенный контент на 2 часа для Cyberpunk 2077. Phantom Liberty.... Новые концовки, новые квесты.

Ну не плохо бы...

2
Scorpion_GamePlay

Дайте патч

2
dirty bat

не дадим 😆

1
sa1958

Посмотрим чем обрадуют.

1
r0b0tf00t

да наканец-та, дайте уже патч

1
dirty bat

уже не дадим 😆

1
Egik81

Видимо игра перевалит за 200 Гигабайт по размеру.

1
AndreyStalker

