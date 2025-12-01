CD Projekt Red, похоже, подготовила несколько сюрпризов к 5-летию Cyberpunk 2077

Уже скоро Cyberpunk 2077 отпразднует 5-летие. И, несмотря на то, что релиз игры оказался очень проблемным, сегодня ее считают отличной игрой, у которой по-прежнему огромная фанатская база. Судя по всему, CD Projekt Red еще не закончила с обновлениями и вскоре может порадовать игроков чем-то новым.

10 декабря отмечается пятая годовщина Cyberpunk 2077, и разработчик CD Projekt подготовил что-то особенное по этому случаю. В своих социальных сетях компания опубликовала изображение «Календарь дня рождения и годовщины Cyberpunk 2077» вместе с загадочным сообщением. «Безопасный канал связи установлен. Ожидайте входящую приоритетную передачу», — гласит сообщение, сопровождаемое изображениями персонажей и датами.

В твите упоминается, что 10 декабря — в день выхода Cyberpunk 2077 в 2020 году — произойдет что-то важное, а 12 декабря — еще одно событие, связанное с Соломоном Ридо, а 19 декабря, похоже, нас ждет новость от певицы Сон Со Ми.

В посте нет других подробностей, и все, что игроки могут сделать сейчас, — это ждать указанных дат, чтобы наконец узнать, что готовят разработчики Cyberpunk 2077. Многие игроки с нетерпением ждут анонса обновления 2.4 для Cyberpunk 2077, в котором могут появиться новые функции и контент, и есть вероятность, что это именно оно.