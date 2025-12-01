CD Projekt Red, похоже, подготовила несколько сюрпризов к 5-летию Cyberpunk 2077

Уже скоро Cyberpunk 2077 отпразднует 5-летие. И, несмотря на то, что релиз игры оказался очень проблемным, сегодня ее считают отличной игрой, у которой по-прежнему огромная фанатская база. Судя по всему, CD Projekt Red еще не закончила с обновлениями и вскоре может порадовать игроков чем-то новым.
10 декабря отмечается пятая годовщина Cyberpunk 2077, и разработчик CD Projekt подготовил что-то особенное по этому случаю. В своих социальных сетях компания опубликовала изображение «Календарь дня рождения и годовщины Cyberpunk 2077» вместе с загадочным сообщением. «Безопасный канал связи установлен. Ожидайте входящую приоритетную передачу», — гласит сообщение, сопровождаемое изображениями персонажей и датами.
В твите упоминается, что 10 декабря — в день выхода Cyberpunk 2077 в 2020 году — произойдет что-то важное, а 12 декабря — еще одно событие, связанное с Соломоном Ридо, а 19 декабря, похоже, нас ждет новость от певицы Сон Со Ми.
В посте нет других подробностей, и все, что игроки могут сделать сейчас, — это ждать указанных дат, чтобы наконец узнать, что готовят разработчики Cyberpunk 2077. Многие игроки с нетерпением ждут анонса обновления 2.4 для Cyberpunk 2077, в котором могут появиться новые функции и контент, и есть вероятность, что это именно оно.
Блин 5 лет.. Как же быстро время идёт. :(
Хочу еще раз пройти, ну что-то пока не тянет.
игра не интересная, душная, сюжет основной скучен и туп потому и не тянет.
Жду обновления 2.4 Мне моих 1000 часов в игре явно не хватило. Хочу больше;)
ЗЫ: Почините уже звуковой сигнал у Мизутани! Добавьте карту с допами в городке, где мы за кочевника начинаем, сделайте небольшие квесты с Меридит Стаут, и дайте уже свой собственный дрон! Про фонарь , парашют или вингсьют даже писать ничего не буду;)
Хоть убейте но реализацию трассировка пути я нигде ни видел лучше чем Киберпанке.
как же они 3ae6aли со своими сюрпризами
с 2023 игру пройти не могу изза их постоянных сюрпризов с патчами
🤢🤮💩
ЛОЛ! прошел игру на патче 1.6 без особых сюрпризов
Патчи крупные, раз в сто лет.
Это что у тебя за перерывы между катками.
Купи ПК.
Ага... Расширенный контент на 2 часа для Cyberpunk 2077. Phantom Liberty.... Новые концовки, новые квесты.
Ну не плохо бы...
Дайте патч
не дадим 😆
Посмотрим чем обрадуют.
да наканец-та, дайте уже патч
уже не дадим 😆
Видимо игра перевалит за 200 Гигабайт по размеру.
Ни разу еще не запускал.