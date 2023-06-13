CD Projekt RED показала геймплей Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ©

CD Projekt RED открыла расширенную выставку Xbox Games Showcase, и в довершение всего мы получили небольшую демонстрацию игрового процесса из Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Павел Саско показал игрокам одну из атмосферных локаций.

Станет ли Cyberpunk 2077: Phantom Liberty хитом? Расширение уже получило массу положительных отзывов, поскольку CD Projekt RED решила значительно улучшить игру, перестроить системы и предложить значительные улучшения графики. На выставке Microsoft мы смогли увидеть первые кадры из игры, что повышает ожидания.