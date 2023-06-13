Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 716 оценок

CD Projekt RED показала геймплей Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

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butcher69
Новости

CD Projekt RED открыла расширенную выставку Xbox Games Showcase, и в довершение всего мы получили небольшую демонстрацию игрового процесса из Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Павел Саско показал игрокам одну из атмосферных локаций.

Станет ли Cyberpunk 2077: Phantom Liberty хитом? Расширение уже получило массу положительных отзывов, поскольку CD Projekt RED решила значительно улучшить игру, перестроить системы и предложить значительные улучшения графики. На выставке Microsoft мы смогли увидеть первые кадры из игры, что повышает ожидания.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Scorpion_GamePlay

Дайте ютьюб)

2
IZENGREEN

интересно будет ли в нем русский язык

0
TOCTEP

в стиме написано "интерфейс" и "субтитры"
озвучки нет
так что в целом русский будет

3
Ximik63
0