CD Projekt RED покажет много нового геймплея из Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на Summer Game Fest в начале июня ©

Когда состоится дебют игры Cyberpunk 2077: Phantom Liberty? Скорее всего, мы узнаем ответ на этот вопрос в самом начале июня. CD Projekt RED только что объявила о большой презентации сюжетного дополнения. Игра будет представлена во время Summer Game Fest, который назначен на 8 июня.

В этом году мы не можем рассчитывать на большую E3, но Джефф Кили позаботится о том, чтобы игроки не могли пожаловаться на скуку. CD Projekt RED подтвердила ранее, что запустит маркетинговую кампанию для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty в июне, но компания будет готова сделать больше, чем просто представить некоторую информацию о расширении.

Журналистам будет предоставлен доступ к Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, так что конкретные впечатления и первые превью мы узнаем уже в июне. CD Projekt RED понимает, что значительная часть геймеров захочет проверить приключение самостоятельно, поэтому компания предоставит "шанс поиграть" до релиза и для фанатов. Что это значит пока не совсем понятно - CD Projekt RED может подготовить демоверсию или просто предложить ее на выставке, где посетители мероприятия опробуют небольшую часть приключения.

Дебют Cyberpunk 2077: Phantom Liberty должен состоятся в 2023 году, но CD Projekt RED пока не подтвердила конкретную информацию.