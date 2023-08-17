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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 11 966 оценок

CD Projekt RED покажет новый геймплей Cyberpunk 2077: Phantom Liberty на Gamescom 2023

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butcher69
Новости

До выхода Cyberpunk 2077: Phantom Liberty осталось 40 дней, и Джефф Кили подтвердил, что CD Projekt RED приедет в Кельн, чтобы представить новый геймплей дополнения во время Opening Night Live.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty - первое и в то же время последнее сюжетное дополнение в производстве CD Projekt RED. В следующем году компания уже планирует начать производство второй игру в этой вселенной, так что разработчики не собираются терять время на создание нового сюжетного контента 2020 года.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty присоединилась к растущей группе проектов, поскольку уже подтверждено, что на Opening Night Live будут показаны кадры из Alan Wake 2 (выход которого был отложен на 10 дней), Black Myth Wukong, Mortal Kombat 1, Call of Duty: Modern Warfare 2, Fort Solis, Assassin's Creed Mirage, Lords of the Fallen, Crimson Desert.

В то же время стоит напомнить, что Cyberpunk 2077: Phantom Liberty будет доступна исключительно на PlayStation 5, Xbox Series X|S и PC, поскольку разработчики решили отказаться от создания приключения для предыдущего поколения. Это позволяет студии использовать дополнительные мощности для приукрашивания игры.

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2
Комментарии: 2
Ваш комментарий
Odesseet

Субъективно уже как-то не особо и надо. В песочницу киберпанк не смог

-3
Horrifing

Он ни в че не смог)

-4