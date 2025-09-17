ЧАТ ИГРЫ
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
CD Projekt Red положила конец спорам, утвердив канонический возраст Ви в Cyberpunk 2077

Возраст Ви, главного героя Cyberpunk 2077, стал предметом жарких дебатов среди поклонников игры с момента запуска игры. Похоже, разработчики из CD Projekt Red наконец-то поставили точку в этом вопросе, и протагонисту снова вернули его изначальный возраст.

Проблема заключалась не в старении персонажа по ходу сюжета, а в том, что студия не могла определиться с исходной датой рождения Ви. Изначально мужская и женская версии Ви имели разные даты рождения, что делало их на несколько месяцев старше друг друга, и к финалу игры обоим было по 27 лет. Затем в одном из обновлений даты были унифицированы, а возраст изменён на 23 года. Эта информация долгое время фигурировала в игре и на вики-ресурсах.

Однако с выходом обновления 2.2 и после заявления Патрика К. Миллса, квест-дизайнера Cyberpunk 2077 и нового главы отдела лора, ситуация изменилась кардинально.

Мне плевать, что говорят остальные, Ви 27 лет, а не 22 или сколько там. Кроме того, Ви-мужчина и Ви-женщина празднуют день рождения в один день, это была просто ошибка, что они когда-то отличались. ТАК СКАЗАЛ ЛОР-МАСТЕР. Идите обновляйте вики.

Возраст Ви всегда был спорной темой в фэндоме. Многие фанаты выступали за более взрослого протагониста, считая, что 23 года - это слишком молодо для того опыта и харизмы, которыми он обладает. Другие спорили, что трагедия персонажа, чья жизнь обрывается так рано, выглядит острее, если ему всего лишь за двадцать.

Новый каноничный возраст также меняет динамику отношений Ви с возможными романтическими интересами. Теперь 27-летний Ви находится в более близкой возрастной группе с Панам (33 года) и Ривером Уордом (40 лет). Джуди Альварес, которой 24 года, остается самым молодым вариантом. Для справки: Джонни Сильверхенд погиб в возрасте 34 лет, что, как шутят фанаты, теперь делает его вполне подходящим кандидатом для романа.

31
13
Комментарии:  13
211186

Пздц… да вообще пох скок лет

16
askazanov

Шум из ни чего )

7
ImmortalSoul

Сколько лет Мередит Стаут? Она всё же горячая милфа или это уже не канон?:D

6
Иваныч из Тулы

Вот это раздули из мухи слона, вот это я понимаю.

5
Yoshemitsu
Возраст Ви, главного героя Cyberpunk 2077, стал предметом жарких дебатов среди поклонников игры с момента запуска игры.

Про дебилов и для дебилов.

5
ZAUSA

И ведь где-то есть целая армия фанатов, которым не плевать. Фантазируют и спорят.

4
Искусственный интеллeкт
утвердив канонический возраст Ви

ну и видимо пол тоже, судя по тому, что во все промо материалы теперь пихают женскую версию Ви

3
Blacksmoke1991

Просто бабы лучше продаются

10
xBUGx Blacksmoke1991

тонко брат)

7
AlexFoRestor

Какой там харизмой он/она обладает? Джонни Сильверхенд да, спору нет, но Ви...

2
Retro_Gamer

Помню, как Ви знатно стебётся над Такэмурой и тем, как серьёзно он воспринимает каждое слово. )

Карнаж Абрамович

Да епт, Ви-корпорат - начальник целого контр-разведовательного отдела! Какой нах начальник такого отдела в 23 года? Доченька гендира, которую пустили в расход? Смешно!)

1
Дмитрий Нетсев

Панам 33? Риверу - 40 0_о