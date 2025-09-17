CD Projekt Red положила конец спорам, утвердив канонический возраст Ви в Cyberpunk 2077

Возраст Ви, главного героя Cyberpunk 2077, стал предметом жарких дебатов среди поклонников игры с момента запуска игры. Похоже, разработчики из CD Projekt Red наконец-то поставили точку в этом вопросе, и протагонисту снова вернули его изначальный возраст.
Проблема заключалась не в старении персонажа по ходу сюжета, а в том, что студия не могла определиться с исходной датой рождения Ви. Изначально мужская и женская версии Ви имели разные даты рождения, что делало их на несколько месяцев старше друг друга, и к финалу игры обоим было по 27 лет. Затем в одном из обновлений даты были унифицированы, а возраст изменён на 23 года. Эта информация долгое время фигурировала в игре и на вики-ресурсах.
Однако с выходом обновления 2.2 и после заявления Патрика К. Миллса, квест-дизайнера Cyberpunk 2077 и нового главы отдела лора, ситуация изменилась кардинально.
Мне плевать, что говорят остальные, Ви 27 лет, а не 22 или сколько там. Кроме того, Ви-мужчина и Ви-женщина празднуют день рождения в один день, это была просто ошибка, что они когда-то отличались. ТАК СКАЗАЛ ЛОР-МАСТЕР. Идите обновляйте вики.
Возраст Ви всегда был спорной темой в фэндоме. Многие фанаты выступали за более взрослого протагониста, считая, что 23 года - это слишком молодо для того опыта и харизмы, которыми он обладает. Другие спорили, что трагедия персонажа, чья жизнь обрывается так рано, выглядит острее, если ему всего лишь за двадцать.
Новый каноничный возраст также меняет динамику отношений Ви с возможными романтическими интересами. Теперь 27-летний Ви находится в более близкой возрастной группе с Панам (33 года) и Ривером Уордом (40 лет). Джуди Альварес, которой 24 года, остается самым молодым вариантом. Для справки: Джонни Сильверхенд погиб в возрасте 34 лет, что, как шутят фанаты, теперь делает его вполне подходящим кандидатом для романа.
Пздц… да вообще пох скок лет
Шум из ни чего )
Сколько лет Мередит Стаут? Она всё же горячая милфа или это уже не канон?:D
Вот это раздули из мухи слона, вот это я понимаю.
Про дебилов и для дебилов.
И ведь где-то есть целая армия фанатов, которым не плевать. Фантазируют и спорят.
ну и видимо пол тоже, судя по тому, что во все промо материалы теперь пихают женскую версию Ви
Просто бабы лучше продаются
тонко брат)
Какой там харизмой он/она обладает? Джонни Сильверхенд да, спору нет, но Ви...
Помню, как Ви знатно стебётся над Такэмурой и тем, как серьёзно он воспринимает каждое слово. )
Да епт, Ви-корпорат - начальник целого контр-разведовательного отдела! Какой нах начальник такого отдела в 23 года? Доченька гендира, которую пустили в расход? Смешно!)
Панам 33? Риверу - 40 0_о