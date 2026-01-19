ЧАТ ИГРЫ
Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 34 692 оценки

CD Projekt RED пообещала вернуть ВР-мод, если разработчик сделает его бесплатным

monk70 monk70

Игровые студии по-разному относятся к контенту, созданному фанатами на основе их собственных работ. Некоторые издатели угрожают судебным иском за распространение любых модифицированных игровых файлов, в то время как другие создают инструменты для облегчения создания фанатских модов. Среди последних польская CD Projekt RED довольно благосклонно относится к моддерам.

По этой причине многие были удивлены, когда Люк Росс, автор модификации, позволяющей запускать Cyberpunk 2077 в VR, сообщил своей аудитории, что разработка модификации была прекращена юристами CD Projekt RED.

Ян Роснер, представитель польской компании, прокомментировал ситуацию и объяснил, почему студия приняла такое решение.

Я хотел бы кратко затронуть дискуссию вокруг мода «Cyberpunk VR», созданного Люком Россом. Мы действительно подали жалобу в соответствии с DMCA, поскольку мод был доступен как платный (только для подписчиков Patreon). Это напрямую нарушает наши Правила использования фанатского контента: мы никогда не разрешаем монетизацию нашей интеллектуальной собственности без нашего прямого разрешения и/или соответствующего соглашения. На прошлой неделе мы связались с Люком и сообщили ему, что он должен сделать мод бесплатным для всех (с возможностью пожертвований) или удалить его.

Мы большие поклонники модов для наших игр — некоторые из существующих работ просто потрясающие, включая мод Люка для Cyberpunk 2077. Мы были бы рады увидеть его возвращение в качестве бесплатного релиза. Однако получение прибыли от нашей интеллектуальной собственности в любой форме всегда требует разрешения от CD Projekt RED.

Таким образом, CD Projekt RED подтвердила, что остановила противоправные действия, направленные на её интеллектуальную собственность. Это связано с тем, что мод не был доступен бесплатно и мог быть загружен только подписчиками Люка Росса на Patreon. Компания демонстрирует, что поддерживает моды, если они созданы фанатами для фанатов, но как только кто-то хочет на этом заработать, они обращаются к закону.

Комментарии:  4
Janekste

Всё правильно. Нефиг зарабатывать на чужой собственности. Все моды должны быть априори бесплатными! Если хочешь зарабатывать, ну так добавь кнопку задонатить по желанию. Кто захочет, тот тебя поддержит. Я бы на месте CD Projekt RED тоже жалобу подал, потому что продавать VR-мод к игре, скажем так, всё равно что продавать DLC к игре... следовательно логично, что ты будешь недоволен, если игру создал ТЫ, а зарабатывают на DLC к игре чужие люди. Молодцы CD Projekt RED - наказали нехорошего человека. Точка.

Избранный Иноса

Учись Тодд Говард. А то сделал платные моды и сидит довольный.

VELENA-RU

И да и нет как бы, но блин продавать мод на основе игры это как то ....

Беркут Слеер
Компания демонстрирует, что поддерживает моды, если они созданы фанатами для фанатов, но как только кто-то хочет на этом заработать, они обращаются к закону.

В целом правильно -- многие модификации могут стать стать сложней чем сама игра, и если пустить дело на самотек, то потом правообладателю придется доказывать, что их игра не ущемляет права модеров, а не наоборот.