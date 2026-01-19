CD Projekt RED пообещала вернуть ВР-мод, если разработчик сделает его бесплатным

Игровые студии по-разному относятся к контенту, созданному фанатами на основе их собственных работ. Некоторые издатели угрожают судебным иском за распространение любых модифицированных игровых файлов, в то время как другие создают инструменты для облегчения создания фанатских модов. Среди последних польская CD Projekt RED довольно благосклонно относится к моддерам.

По этой причине многие были удивлены, когда Люк Росс, автор модификации, позволяющей запускать Cyberpunk 2077 в VR, сообщил своей аудитории, что разработка модификации была прекращена юристами CD Projekt RED.

Ян Роснер, представитель польской компании, прокомментировал ситуацию и объяснил, почему студия приняла такое решение.

Я хотел бы кратко затронуть дискуссию вокруг мода «Cyberpunk VR», созданного Люком Россом. Мы действительно подали жалобу в соответствии с DMCA, поскольку мод был доступен как платный (только для подписчиков Patreon). Это напрямую нарушает наши Правила использования фанатского контента: мы никогда не разрешаем монетизацию нашей интеллектуальной собственности без нашего прямого разрешения и/или соответствующего соглашения. На прошлой неделе мы связались с Люком и сообщили ему, что он должен сделать мод бесплатным для всех (с возможностью пожертвований) или удалить его.



Мы большие поклонники модов для наших игр — некоторые из существующих работ просто потрясающие, включая мод Люка для Cyberpunk 2077. Мы были бы рады увидеть его возвращение в качестве бесплатного релиза. Однако получение прибыли от нашей интеллектуальной собственности в любой форме всегда требует разрешения от CD Projekt RED.

Таким образом, CD Projekt RED подтвердила, что остановила противоправные действия, направленные на её интеллектуальную собственность. Это связано с тем, что мод не был доступен бесплатно и мог быть загружен только подписчиками Люка Росса на Patreon. Компания демонстрирует, что поддерживает моды, если они созданы фанатами для фанатов, но как только кто-то хочет на этом заработать, они обращаются к закону.