CD Projekt RED посетит выставку PAX East 2024, где расскажет о разработке Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

После релиза обновления 2.11 для Cyberpunk 2077 компания CD Projekt RED планирует принять участие в выставке PAX East 2024 с панелью, на которой будет рассказано о разработке расширения Phantom Liberty.

На отраслевом мероприятии "Код, пот и веселье: Как мы сделали Cyberpunk 2077 Phantom Liberty" выступят Габриэль Аматанджело, Павел Саско, Игорь Саржиньский, Сара Грюммер и Каспер Непокольчицкий из CD Projekt RED, которые сейчас работают над Cyberpunk Orion, сиквелом CP2077.

На панели все присутствующие смогут узнать много нового и интересного о разработке Phantom Liberty, а фанаты Cyberpunk 2077 получат шанс узнать новые подробности о генезисе научно-фантастической одиссеи Ви и Джонни Сильверхэнда. Однако главная цель этой панели - дать разработчикам и создателям контента все необходимые инструменты, чтобы понять, как CD Projekt RED удалось преодолеть огромные трудности, возникшие при разработке расширения Phantom Liberty, не говоря уже о долгом и трудном пути к искуплению, пройденном Cyberpunk 2077 после неудачного запуска.

Закулисное и подробное мероприятие, посвященное разработке CP2077 Phantom Liberty, состоится в Главном театре Бостонского выставочного центра 23 марта в 15:30 по местному времени.