CD Projekt Red потратила более 120 миллионов евро на спасение репутации Cyberpunk 2077 ©

Глядя на финансовые данные, недавно опубликованные CD Projekt RED, становится очевидным довольно впечатляющий факт: команда потратила более 120 миллионов долларов на реабилитацию игры и репутации всей компании с помощью крупных обновлений, включая запуск нового расширения Phantom Liberty.

Как сообщалось ранее, только на разработку расширения потребовалось 60 миллионов евро, плюс еще 20,6 миллионов евро на маркетинг, что в сумме составило 80,6 миллионов евро только на одно расширение.

После провального запуска Cyberpunk 2077 на карту была поставлена вся репутация CD Projekt RED, а не просто один из самых ажиотажных проектов в истории видеоигр. Катастрофическое состояние версий для консолей предыдущего поколения, а также многочисленные технические проблемы и недостатки, которые характеризовали игру в целом по сравнению с обещанным, привели к запуску, вызвавшему споры.

С тех пор речь шла о восстановлении из-под руин, обновление за обновлением. Сколько стоила эта операция, точно не подсчитано, но только последняя фаза превысила 120 миллионов долларов, включая Phantom Liberty.

Фактически, к вышеупомянутым 80 миллионам евро необходимо добавить примерно 40 миллионов, потраченных только на финансирование обновления 2.0, которое послужило общим перезапуском игры. Если учесть, что разработка Cyberpunk 2077 обошлась примерно в 174 миллиона евро и еще 142 миллиона евро было потрачено на маркетинг, легко понять, что даже продажа более 25 миллионов копий не обязательно означает, что удалось получить огромную прибыль.

Во всяком случае, операция по перезапуску определенно прошла успешно, а также пошла на пользу репутации всей CD Projekt RED.