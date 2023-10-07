CD Projekt Red потратила в общей сложности 400 миллионов долларов на работу над Cyberpunk 2077

После успеха Cyberpunk 2077, проданной тиражом более 25 миллионов копий, CD Projekt Red опубликовала важную информацию о финансовой стороне разработки знаменитой и широко обсуждаемой научно-фантастической ролевой игры: на работу над игрой ушло в общей сложности 450 миллионов долларов.
Эта новость появилась через несколько часов после сообщения, что спасение репутации Cyberpunk 2077 обошлось в 120 миллионов долларов. В ходе беседы с инвесторами представители польской игровой компании раскрыли более подробную информацию: Cyberpunk 2077 потратила почти 41 миллион долларов на пост-релизные патчи. Путь компании к крупному обновлению Cyberpunk 2.0 был несколько непростым, особенно на экономическом фронте.
На разработку и маркетинг Cyberpunk 2077 было потрачено примерно 316 миллионов долларов, и ещё 85 миллионов на маркетинг и разработку расширения Phantom Liberty. Таким образом, ошеломляющие цифры приводят к результату, что общие затраты на создание и поддержание игры достигают порога почти в полмиллиарда долларов.
Лучше бы не тратила, а использовала их) Смотри мы бы уже третий год наслаждались игрой, а не ждали 2 года чтобы сыграть доделанную более менее игру.
Как же нынче народ любит все гвном поливать...
400 лямов, а кислотные дожди,которые должны там быть по умолчанию, так и не смогли в игру вернуть.
Может наоборот на маркетинг и в карман потратили больше !? )))
Да какая разница сколько они потратили, не плевать ли? Вечно чужие деньги считаете.
Вот, вот и я о том же 😀
399 из которых потратили на пиво и шлюх с которыми бухали и тр@хались все 8 лет и 1 лям на индийских аутсорсеров которые за вечер и запилили игру.
Если так, то они гении)))...
и получилось овно. грац. мухи довольны.
Я конечно извиняюсь, но кто ты такой, чтобы решать кто из людей мухи, а кто нет потому что тебе не понравилась игра?)