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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 14 462 оценки

CD Projekt Red потратила в общей сложности 400 миллионов долларов на работу над Cyberpunk 2077

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monk70
Новости

После успеха Cyberpunk 2077, проданной тиражом более 25 миллионов копий, CD Projekt Red опубликовала важную информацию о финансовой стороне разработки знаменитой и широко обсуждаемой научно-фантастической ролевой игры: на работу над игрой ушло в общей сложности 450 миллионов долларов.

Эта новость появилась через несколько часов после сообщения, что спасение репутации Cyberpunk 2077 обошлось в 120 миллионов долларов. В ходе беседы с инвесторами представители польской игровой компании раскрыли более подробную информацию: Cyberpunk 2077 потратила почти 41 миллион долларов на пост-релизные патчи. Путь компании к крупному обновлению Cyberpunk 2.0 был несколько непростым, особенно на экономическом фронте.

На разработку и маркетинг Cyberpunk 2077 было потрачено примерно 316 миллионов долларов, и ещё 85 миллионов на маркетинг и разработку расширения Phantom Liberty. Таким образом, ошеломляющие цифры приводят к результату, что общие затраты на создание и поддержание игры достигают порога почти в полмиллиарда долларов.

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Комментарии: 10
Ваш комментарий
sirGeronis

Лучше бы не тратила, а использовала их) Смотри мы бы уже третий год наслаждались игрой, а не ждали 2 года чтобы сыграть доделанную более менее игру.

1
samosan

Как же нынче народ любит все гвном поливать...

1
bubenson

400 лямов, а кислотные дожди,которые должны там быть по умолчанию, так и не смогли в игру вернуть.

1
askazanov

Может наоборот на маркетинг и в карман потратили больше !? )))

0
BaZiLisK

Да какая разница сколько они потратили, не плевать ли? Вечно чужие деньги считаете.

-2
Escsomething

Вот, вот и я о том же 😀

1
Destroited
CD Projekt Red потратила в общей сложности 400 миллионов долларов

399 из которых потратили на пиво и шлюх с которыми бухали и тр@хались все 8 лет и 1 лям на индийских аутсорсеров которые за вечер и запилили игру.

-7
Clive Rosfield

Если так, то они гении)))...

0
Serpentrage

и получилось овно. грац. мухи довольны.

-8
AlexFullBeast
и получилось овно. грац. мухи довольны.

Я конечно извиняюсь, но кто ты такой, чтобы решать кто из людей мухи, а кто нет потому что тебе не понравилась игра?)

2