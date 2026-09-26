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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 638 оценок

CD Projekt RED празднует третью годовщину дополнения "Призрачная свобода"

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Официальный аккаунт Cyberpunk 2077 в соцсетях опубликовал пост, посвященный третьей годовщине выхода расширения "Призрачная свобода". Разработчики предложили сообществу вместе поднять бокал в баре Heavy Hearts за "город внутри города" и всех, с кем игроки встретились по пути.

Можете поверить, что прошло уже 3 года с тех пор, как мы впервые ворвались через черный ход в Песий город вместе с Сойкой? Сегодня мы поднимаем бокал в Heavy Hearts. За город внутри города. За старых друзей. За новых, которых мы встретили по пути. За все заказы, которые никогда не забудем. За "Призрачную свободу"! С третьей годовщиной, чумбы!

"Призрачная свобода" вышла 26 сентября 2023 года и стала единственным крупным сюжетным дополнением к Cyberpunk 2077. Оно добавило в игру закрытый район Песий город, новую ветку навыков, переработанные заказы и шпионскую историю о спасении президента США на фоне меняющихся союзов и предательств.

Недавно CD Projekt RED сообщила, что "Призрачная свобода" преодолела отметку в 15 миллионов проданных копий по всему миру (включая продажи в составе Ultimate Edition) менее чем за три года. Базовая игра Cyberpunk 2077 также продолжает показывать стабильные результаты - ее тираж превысил 40 миллионов копий.

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Комментарии:  37
Ваш комментарий
Шрек vs DLSS 5

На бутылки шампанского пускай сядут!

31
Lvinomord

Как же коробит этот Песий город...