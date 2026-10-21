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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 742 оценки

CD Projekt Red представила полный список изменений обновления 2.5 для Cyberpunk 2077

monk70 monk70

Студия CD Projekt Red раскрыла подробности нововведений, которые появятся в Cyberpunk 2077 с выходом обновления 2.5. Среди них — новое задание, служащее приквелом ко второму сезону аниме «Cyberpunk: Edgerunners».

После сегодняшнего стрима REDstream были опубликованы официальные примечания к обновлению. В целом они подтверждают информацию, просочившуюся в сеть вчера, хотя добавилось и несколько других небольших нововведений.

Список изменений в обновлении 2.5

  • Добавлено новое побочное задание — «Жесткие меры» (Clampdown), действие которого разворачивается до событий второго сезона «Киберпанк: Бегущие по краю». Чтобы открыть его, завершите задание «Ограбление» (The Heist) и выполните два заказа для Вакако, а затем дождитесь от нее сообщения.
  • Добавлен новый комплект снаряжения из 5 предметов, вдохновленный персонажем по имени Кинг (King); его можно получить во время прохождения задания «Жесткие меры».
  • Появилась новая радиостанция — HKGN 102.0 FM, в эфире которой звучат композиции из сериала «Киберпанк: Бегущие по краю».

Стиль и самовыражение

  • В Найт-Сити прибыла совершенно новая коллекция одежды! Теперь у некоторых торговцев можно приобрести 5 новых комплектов:
  • Maxiwear: доступно в Хейвуде, Арройо и Маленьком Китае.
  • Jinguji: доступно в Центре города (City Center).
  • NetWatch: доступно в Кабуки и Джапантауне.
  • IconAmerica: доступно в Пасифике, Пустошах и Нортсайде.
  • И еще один комплект, который появится в магазинах Найт-Сити чуть позже...
  • Комплект одежды «Лазутчик НСШ» (NUS Infiltrator) теперь можно приобрести у торговцев в Кабуки и Джапантауне.
  • Стали доступны 4 новых облика TWINTONE для автомобиля Quadra Turbo-R V-Tech — их можно получить через систему Twitch Drops.
  • Некоторые прически, которые раньше были доступны только NPC, теперь может выбрать и Ви. Обратите внимание: часть причесок доступна только для персонажей с женским или мужским типом телосложения.
  • Продемонстрируйте свой хром! Теперь можно менять внешний вид киберимплантов на руках. Установите «Клинки богомола», «Силовые руки», «Моноструну» или «Систему запуска снарядов» и посетите одну из 5 точек Glamdocs (на карте они отмечены значком баллончика с краской), чтобы придать своим имплантам новый, свежий вид. У каждого «Гламдока» (Glamdoc) есть собственная уникальная точка на карте, а также вступительная сцена с озвучкой и анимацией. В них можно найти эксклюзивный ассортимент обликов для киберимплантов с возможностью настройки цвета.
  • Иногда одного оружия мало. Новый перк «Двойная неприятность» (Double Trouble) в ветке навыков «Хладнокровие» (Cool) — вместе с четырьмя дополнительными сопутствующими перками — открывает совершенно новый стиль игры: теперь вы можете использовать пистолеты и револьверы (категория «Силовое оружие») сразу в обеих руках.
  • В фоторежим добавлены рамки в стиле коллекционной карточной игры по вселенной Cyberpunk — теперь ваши эффектные кадры могут выглядеть как настоящие игровые карты.
  • В фоторежим также добавлены новые позы, чтобы вы могли продемонстрировать свое мастерство владения оружием в обеих руках.

Модификации

  • Добавлена ​​поддержка пользовательских модификаций на разных платформах (реализована через сервис mod.io). Это первый шаг к кроссплатформенному моддингу: теперь вы можете просматривать и устанавливать моды, созданные другими игроками, прямо из внутриигрового меню. Со временем количество доступных модификаций будет расти. Функция доступна на ПК, Mac, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X|S.

Развитие мира

  • «Добро пожаловать в рай!» — новое побочное задание, в ходе которого вам предстоит раскрыть тайну и отправиться в экскурсию по Найт-Сити, которую проведет сам Ричард Найт. Задание становится доступным после завершения миссии «Ограбление» (The Heist) и достижения 15-го уровня репутации (Street Cred).
  • В Найт-Сити появились 12 новых карт Таро (Малые арканы). В меню «Таро» теперь предусмотрены отдельные разделы для Старших и Малых арканов. Новые карты связаны с дополнительным заданием — продолжением квеста «Шут на холме» (Fool on the Hill); оно активируется, как только вы просканируете любую из новых карт. Соберите их все, чтобы получить особую награду.

Улучшения игрового процесса

  • В меню «Загрузить игру» сохранения теперь сгруппированы по отдельным прохождениям.
  • В тайниках (в квартирах и транспортных средствах) появились фильтры для предметов.
  • Сохранения, в которых использовались модификации, теперь помечены специальным значком. Обратите внимание: при игре с использованием модифицированных файлов сохранения на консолях получение достижений и трофеев невозможно.
  • На консолях добавлен ползунок настройки поля зрения (FOV).
  • Обновлен список доступных параметров технологии AMD FSR. Технология масштабирования FSR 3 больше не поддерживается; при этом FSR 2.1, FSR 4 и функция генерации кадров FSR 3.1 по-прежнему доступны.
  • Обновлены разделы, отвечающие за подключение учетной записи CD PROJEKT RED, систему наград («Мои награды») и настройки телеметрии.

Технологии

  • Добавлена ​​поддержка DLSS 4.5, включая функции генерации кадров Multi Frame Generation (до 6X) или Dynamic Multi Frame Generation, а также модель Transformer второго поколения.
  • Добавлена ​​поддержка стереоскопического 3D-изображения (без использования специальных очков) на совместимых мониторах Samsung Odyssey 3D, а также настройка «Комфорт при просмотре» (Motion Comfort), позволяющая найти баланс между глубиной 3D-эффекта и комфортом для глаз.
  • На платформе Mac добавлена ​​поддержка технологий MetalFX для интерполяции кадров и шумоподавления.
  • В меню настроек добавлен переключатель для функции FSR Anti-Lag 2.
  • Внесены различные оптимизации производительности, в том числе улучшения, касающиеся трассировки лучей и работы игры на консоли PlayStation 5 Pro.
  • Улучшен рендеринг HDR: обеспечена более точная цветопередача, яркость и контрастность на совместимых дисплеях.

Исправления

  • Исправлена ​​ошибка на Nintendo Switch 2, из-за которой при сохранении игры могло появляться сообщение: «Не удалось сохранить игру — недостаточно свободного места».
  • Исправлена ​​ошибка, при которой изменение настроек HDR на PlayStation 5 не приводило к каким-либо результатам.
  • В задании «Всё, что было» (Things Done Changed) исправлена ​​ошибка, из-за которой автомобиль «Деламейн» мог застрять после столкновения с другим транспортным средством.
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