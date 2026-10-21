CD Projekt Red представила полный список изменений обновления 2.5 для Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt Red раскрыла подробности нововведений, которые появятся в Cyberpunk 2077 с выходом обновления 2.5. Среди них — новое задание, служащее приквелом ко второму сезону аниме «Cyberpunk: Edgerunners».

После сегодняшнего стрима REDstream были опубликованы официальные примечания к обновлению. В целом они подтверждают информацию, просочившуюся в сеть вчера, хотя добавилось и несколько других небольших нововведений.

Список изменений в обновлении 2.5

Добавлено новое побочное задание — «Жесткие меры» (Clampdown), действие которого разворачивается до событий второго сезона «Киберпанк: Бегущие по краю». Чтобы открыть его, завершите задание «Ограбление» (The Heist) и выполните два заказа для Вакако, а затем дождитесь от нее сообщения.

Добавлен новый комплект снаряжения из 5 предметов, вдохновленный персонажем по имени Кинг (King); его можно получить во время прохождения задания «Жесткие меры».

Появилась новая радиостанция — HKGN 102.0 FM, в эфире которой звучат композиции из сериала «Киберпанк: Бегущие по краю».

Стиль и самовыражение

В Найт-Сити прибыла совершенно новая коллекция одежды! Теперь у некоторых торговцев можно приобрести 5 новых комплектов:

Maxiwear: доступно в Хейвуде, Арройо и Маленьком Китае.

Jinguji: доступно в Центре города (City Center).

NetWatch: доступно в Кабуки и Джапантауне.

IconAmerica: доступно в Пасифике, Пустошах и Нортсайде.

И еще один комплект, который появится в магазинах Найт-Сити чуть позже...

Комплект одежды «Лазутчик НСШ» (NUS Infiltrator) теперь можно приобрести у торговцев в Кабуки и Джапантауне.

Стали доступны 4 новых облика TWINTONE для автомобиля Quadra Turbo-R V-Tech — их можно получить через систему Twitch Drops.

Некоторые прически, которые раньше были доступны только NPC, теперь может выбрать и Ви. Обратите внимание: часть причесок доступна только для персонажей с женским или мужским типом телосложения.

Продемонстрируйте свой хром! Теперь можно менять внешний вид киберимплантов на руках. Установите «Клинки богомола», «Силовые руки», «Моноструну» или «Систему запуска снарядов» и посетите одну из 5 точек Glamdocs (на карте они отмечены значком баллончика с краской), чтобы придать своим имплантам новый, свежий вид. У каждого «Гламдока» (Glamdoc) есть собственная уникальная точка на карте, а также вступительная сцена с озвучкой и анимацией. В них можно найти эксклюзивный ассортимент обликов для киберимплантов с возможностью настройки цвета.

Иногда одного оружия мало. Новый перк «Двойная неприятность» (Double Trouble) в ветке навыков «Хладнокровие» (Cool) — вместе с четырьмя дополнительными сопутствующими перками — открывает совершенно новый стиль игры: теперь вы можете использовать пистолеты и револьверы (категория «Силовое оружие») сразу в обеих руках.

В фоторежим добавлены рамки в стиле коллекционной карточной игры по вселенной Cyberpunk — теперь ваши эффектные кадры могут выглядеть как настоящие игровые карты.

В фоторежим также добавлены новые позы, чтобы вы могли продемонстрировать свое мастерство владения оружием в обеих руках.

Модификации

Добавлена ​​поддержка пользовательских модификаций на разных платформах (реализована через сервис mod.io). Это первый шаг к кроссплатформенному моддингу: теперь вы можете просматривать и устанавливать моды, созданные другими игроками, прямо из внутриигрового меню. Со временем количество доступных модификаций будет расти. Функция доступна на ПК, Mac, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro и Xbox Series X|S.

Развитие мира

«Добро пожаловать в рай!» — новое побочное задание, в ходе которого вам предстоит раскрыть тайну и отправиться в экскурсию по Найт-Сити, которую проведет сам Ричард Найт. Задание становится доступным после завершения миссии «Ограбление» (The Heist) и достижения 15-го уровня репутации (Street Cred).

В Найт-Сити появились 12 новых карт Таро (Малые арканы). В меню «Таро» теперь предусмотрены отдельные разделы для Старших и Малых арканов. Новые карты связаны с дополнительным заданием — продолжением квеста «Шут на холме» (Fool on the Hill); оно активируется, как только вы просканируете любую из новых карт. Соберите их все, чтобы получить особую награду.

Улучшения игрового процесса

В меню «Загрузить игру» сохранения теперь сгруппированы по отдельным прохождениям.

В тайниках (в квартирах и транспортных средствах) появились фильтры для предметов.

Сохранения, в которых использовались модификации, теперь помечены специальным значком. Обратите внимание: при игре с использованием модифицированных файлов сохранения на консолях получение достижений и трофеев невозможно.

На консолях добавлен ползунок настройки поля зрения (FOV).

Обновлен список доступных параметров технологии AMD FSR. Технология масштабирования FSR 3 больше не поддерживается; при этом FSR 2.1, FSR 4 и функция генерации кадров FSR 3.1 по-прежнему доступны.

Обновлены разделы, отвечающие за подключение учетной записи CD PROJEKT RED, систему наград («Мои награды») и настройки телеметрии.

Технологии

Добавлена ​​поддержка DLSS 4.5, включая функции генерации кадров Multi Frame Generation (до 6X) или Dynamic Multi Frame Generation, а также модель Transformer второго поколения.

Добавлена ​​поддержка стереоскопического 3D-изображения (без использования специальных очков) на совместимых мониторах Samsung Odyssey 3D, а также настройка «Комфорт при просмотре» (Motion Comfort), позволяющая найти баланс между глубиной 3D-эффекта и комфортом для глаз.

На платформе Mac добавлена ​​поддержка технологий MetalFX для интерполяции кадров и шумоподавления.

В меню настроек добавлен переключатель для функции FSR Anti-Lag 2.

Внесены различные оптимизации производительности, в том числе улучшения, касающиеся трассировки лучей и работы игры на консоли PlayStation 5 Pro.

Улучшен рендеринг HDR: обеспечена более точная цветопередача, яркость и контрастность на совместимых дисплеях.

Исправления