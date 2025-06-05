CD Projekt RED представила яркий трейлер Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для Nintendo Switch 2

С выходом Nintendo Switch 2 состоялся и запуск Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для новой консоли. CD Projekt RED представила яркий трейлер, демонстрирующий возможности футуристического боевика на гибридной платформе, включая встроенное дополнение Phantom Liberty.
Игроки вновь отправятся в Найт-Сити в роли Ви — наёмника, втянутого в запутанную историю с цифровым сознанием легендарного рокера-террориста, живущим у него в голове. Мир мегакорпораций, киберимплантов и моральных дилемм раскрывается здесь во всей красе — теперь и на портативной консоли.
Версия для Switch 2 получила ощутимые улучшения: управление движением, гироскопическое прицеливание с помощью Joy-Con 2, сенсорную поддержку и даже «режим мыши». Более того, благодаря DLSS и продуманной оптимизации, визуально игра в некоторых моментах даже превосходит Steam Deck, особенно в сценах вождения по городу.
Запуск Cyberpunk 2077 на Switch 2 — важный сигнал: новая консоль Nintendo всерьёз претендует на поддержку крупных тайтлов от сторонних студий. И, судя по техническому исполнению этого порта, будущее гибридной платформы выглядит более чем обнадёживающе.
Все же не понимаю я этого удовольствия играть в такие крупные игры на устройствах столь мелкого формата. Одно дело лайтовые 2д, но киберпанком же надо визуально наслаждаться, а не высматривать на мелком экране, что там где.
им эту игру еще лет 5 продавать - не удивлюсь "яркому трейлеру" перевыпуска на ps6