CD Projekt RED представила яркий трейлер Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для Nintendo Switch 2

С выходом Nintendo Switch 2 состоялся и запуск Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для новой консоли. CD Projekt RED представила яркий трейлер, демонстрирующий возможности футуристического боевика на гибридной платформе, включая встроенное дополнение Phantom Liberty.

Игроки вновь отправятся в Найт-Сити в роли Ви — наёмника, втянутого в запутанную историю с цифровым сознанием легендарного рокера-террориста, живущим у него в голове. Мир мегакорпораций, киберимплантов и моральных дилемм раскрывается здесь во всей красе — теперь и на портативной консоли.

Версия для Switch 2 получила ощутимые улучшения: управление движением, гироскопическое прицеливание с помощью Joy-Con 2, сенсорную поддержку и даже «режим мыши». Более того, благодаря DLSS и продуманной оптимизации, визуально игра в некоторых моментах даже превосходит Steam Deck, особенно в сценах вождения по городу.

Запуск Cyberpunk 2077 на Switch 2 — важный сигнал: новая консоль Nintendo всерьёз претендует на поддержку крупных тайтлов от сторонних студий. И, судя по техническому исполнению этого порта, будущее гибридной платформы выглядит более чем обнадёживающе.