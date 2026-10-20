CD Projekt RED приготовила сюрприз фанатам - для Cyberpunk 2077 анонсировали обновление 2.5 по мотивам Edgerunners 2

Сегодня на Netflix состоялась премьера второго сезона аниме-сериала Cyberpunk: Edgerunners 2, все десять эпизодов которого уже доступны для просмотра. Однако главным сюрпризом дня для игрового сообщества стал сопутствующий анонс от студии CD Projekt RED: разработчики неожиданно объявили о скором выходе нового контентного патча для самой Cyberpunk 2077.

Анонс стал полной неожиданностью для аудитории. Ранее представители польской студии неоднократно подчеркивали, что активная поддержка Cyberpunk 2077 официально прекращена, а ресурсы компании сосредоточены на производстве следующего «Ведьмака» и сиквела игры. Авторы прямо заявляли, что даже премьера продолжения аниме не повлечет за собой выпуск свежих материалов для оригинального экшена. Вопреки собственным прошлым заявлениям, разработчики все же подготовили масштабное бесплатное обновление версии 2.5, получившее название «Edgerunners 2 Update».

Релиз апдейта запланирован на 22 октября 2026 года для платформ ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X/S, а версия для Nintendo Switch 2 появится чуть позже. В состав бесплатного обновления войдет линейка новых предметов, оружия и геймплейных функций, напрямую вдохновленных персонажами и событиями свежего сезона анимационного шоу.

Подробную демонстрацию новинок авторы проведут накануне релиза. Полноценный разбор патча 2.5 состоится 21 октября в рамках специального прямого эфира передачи REDstreams на площадках Twitch, YouTube и в Steam, где разработчики покажут игровой процесс и опубликуют официальный список изменений.