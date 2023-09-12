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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 546 оценок

CD Projekt Red проведёт стрим, посвящённый Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, 14 сентября

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monk70
Новости

Cyberpunk 2077, печально известная ролевая игра с открытым миром от CD Projekt Red, должна получить крупное обновление со множеством изменений и улучшений, а также предстоящее расширение под названием Phantom Liberty 26 сентября.

Сегодня авторы в социальных сетях сообщили, что проведут стрим Night City Wire 14 сентября в 18:00 МСК, где подробнее расскажут о дополнении. В частности, разговор будет касаться новых радиостанций, персонажа Рида, о котором расскажет Идрис Эльба, а также игрового процесса и новых способностей. авторы также обещают несколько сюрпризов – вероятно, назовут дату выхода обновления 2.0

Сегодня разработчики подробнее рассказали о боевой системе на транспортных средствах, которая появится в крупном обновлении 2.0

9
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Сyberpunk
назовут дату выхода обновления 2.0

Так пора уже! До релиза дополнения осталось всего 2 недели. Нужно хотя бы немного размять руки, освоится с нововведениями перед путешествием в Dogtown. 😎

4
luVol

Главное, чтобы не было ошибок из-за этого

0
Floww

печально? Одна из лучших игр в истории геймдева)

1
Xndr DeKoz

😎😎😎

1
UnpleasantIdriel

Давайте уже свой мега патч выкатывайте! Мы сами всё пощупаем!

1
Lvinomord

Может уже 14 и зальют? Было бы очень неплохо.

0
Юрец Одесса

Не переживаю когда выйдет, ну больше кажется что они за один день перед DLC, выпустят обнову 2.0(если уже и играть заново тут уже с DLC)

0
den_asd

За 3 дня или 7 дней до выхода DLC выпустят патч 2.0

0
WXM47Q_V

Как хорошо, что успел полностью пройти игру и приготовиться к длс, надеюсь они не сильно сломали игру и мои сохранения останутся валидными, игру по новой ранить просто в падлу!

0