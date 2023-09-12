CD Projekt Red проведёт стрим, посвящённый Cyberpunk 2077: Phantom Liberty, 14 сентября

Cyberpunk 2077, печально известная ролевая игра с открытым миром от CD Projekt Red, должна получить крупное обновление со множеством изменений и улучшений, а также предстоящее расширение под названием Phantom Liberty 26 сентября.
Сегодня авторы в социальных сетях сообщили, что проведут стрим Night City Wire 14 сентября в 18:00 МСК, где подробнее расскажут о дополнении. В частности, разговор будет касаться новых радиостанций, персонажа Рида, о котором расскажет Идрис Эльба, а также игрового процесса и новых способностей. авторы также обещают несколько сюрпризов – вероятно, назовут дату выхода обновления 2.0
Сегодня разработчики подробнее рассказали о боевой системе на транспортных средствах, которая появится в крупном обновлении 2.0
Так пора уже! До релиза дополнения осталось всего 2 недели. Нужно хотя бы немного размять руки, освоится с нововведениями перед путешествием в Dogtown. 😎
Главное, чтобы не было ошибок из-за этого
печально? Одна из лучших игр в истории геймдева)
😎😎😎
Давайте уже свой мега патч выкатывайте! Мы сами всё пощупаем!
Может уже 14 и зальют? Было бы очень неплохо.
Не переживаю когда выйдет, ну больше кажется что они за один день перед DLC, выпустят обнову 2.0(если уже и играть заново тут уже с DLC)
За 3 дня или 7 дней до выхода DLC выпустят патч 2.0
Как хорошо, что успел полностью пройти игру и приготовиться к длс, надеюсь они не сильно сломали игру и мои сохранения останутся валидными, игру по новой ранить просто в падлу!