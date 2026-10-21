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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 35 736 оценок

CD Projekt RED раскрыла год действия второго сезона Edgerunners 2 и прояснила связь с Cyberpunk 2077

butcher69 butcher69

CD Projekt RED уточнила хронологию нового сезона аниме-сериала Edgerunners: события второго сезона происходят в 2078 году, спустя несколько месяцев после событий Cyberpunk 2077. Об этом сообщил лормейстер студии Патрик Миллс, прояснив возникшую в сети путаницу.

Некоторые пользователи предполагали, что продолжение аниме станет приквелом игры. Однако внимательные зрители могли заметить в самом сериале подсказки, указывающие на более поздний период. Среди них — упоминания упадка корпорации Арасака, а также специалиста, передавшего «Кан тао» сведения о программе «Душегуб» и биочипе.

При этом конкретный год непосредственно в аниме не называют, поэтому пояснение Миллса помогает точнее определить место Edgerunners 2 в хронологии вселенной Cyberpunk. Таким образом, новый сезон не предшествует событиям игры, а продолжает историю мира после них.

Все эпизоды Edgerunners 2 вышли на Netflix 20 октября. Уже 22 октября Cyberpunk 2077 получит обновление 2.5 с дополнительным контентом по мотивам аниме. Некоторые подробности патча утекли в сеть раньше времени, но CD Projekt RED собирается официально рассказать об обновлении на стриме уже сегодня вечером 21 октября.

Кино и сериалы 79
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Комментарии:  4
Ваш комментарий
yariko ookami

Смотрел первый сезон. На один раз посмотреть можно, но в остальном чушь полная. Сюжет скучный, ГГ какойто кибершиз, помешанный на имплантах, второстепенные персонажи тоже не интересные и не вызывают ни симпатии ни толики сопереживания. Второй сезон даже не планирую смотреть.

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MattLess Kitsune

Не смотрел аниме, но интересно, какая концовка теперь канон, раз это после игры происходит ?

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