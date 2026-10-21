CD Projekt RED раскрыла год действия второго сезона Edgerunners 2 и прояснила связь с Cyberpunk 2077

CD Projekt RED уточнила хронологию нового сезона аниме-сериала Edgerunners: события второго сезона происходят в 2078 году, спустя несколько месяцев после событий Cyberpunk 2077. Об этом сообщил лормейстер студии Патрик Миллс, прояснив возникшую в сети путаницу.

Некоторые пользователи предполагали, что продолжение аниме станет приквелом игры. Однако внимательные зрители могли заметить в самом сериале подсказки, указывающие на более поздний период. Среди них — упоминания упадка корпорации Арасака, а также специалиста, передавшего «Кан тао» сведения о программе «Душегуб» и биочипе.

При этом конкретный год непосредственно в аниме не называют, поэтому пояснение Миллса помогает точнее определить место Edgerunners 2 в хронологии вселенной Cyberpunk. Таким образом, новый сезон не предшествует событиям игры, а продолжает историю мира после них.

Все эпизоды Edgerunners 2 вышли на Netflix 20 октября. Уже 22 октября Cyberpunk 2077 получит обновление 2.5 с дополнительным контентом по мотивам аниме. Некоторые подробности патча утекли в сеть раньше времени, но CD Projekt RED собирается официально рассказать об обновлении на стриме уже сегодня вечером 21 октября.