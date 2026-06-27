CD Projekt Red раскрыла первого героя второго сезона Cyberpunk: Edgerunners - он выбивается из привычного образа

CD Projekt Red продолжает понемногу раскрывать детали второго сезона Cyberpunk: Edgerunners. На этот раз внимание привлёк новый герой по имени Уик Кингсли, который заметно отличается от привычных персонажей сериала. По словам менеджера по социальным сетям студии Марцина Лукасевского, именно возраст делает его особенно интересным.

«Как человек, который недавно стал чуть старше, я очень сильно сопереживаю персонажу Уику из второго сезона Cyberpunk: Edgerunners. Не могу дождаться, когда вы познакомитесь с ним, посмотрев сериал! Он крутой, и на то есть масса причин!» — написал Лукасевски в социальных сетях.

Уик Кингсли стал первым официально представленным персонажем нового сезона. Его изображение впервые появилось в ролике с актёрским составом, показанном на фестивале в Анси, где личности героев скрывались силуэтами. Позже также был раскрыт ещё один персонаж, известный пока лишь под именем D. При этом авторы оставили нераскрытым ещё одного участника будущей истории.

Особенность Уика заключается в том, что он значительно старше большинства героев первого сезона. Это может стать заметным отличием новой истории, поскольку оригинальный Cyberpunk: Edgerunners был сосредоточен преимущественно на молодых персонажах и их стремительном взрослении в жестоком мире Найт-Сити.

Пока о продолжении известно немного. CD Projekt Red и Studio Trigger ранее подтвердили, что второй сезон расскажет полностью самостоятельную историю с новой командой персонажей, не связанную напрямую с событиями первого сезона. Более подробную информацию разработчики обещают раскрыть 29 июня, а в июле проект станет одной из тем панели на Anime Expo.

Дата выхода второго сезона Cyberpunk: Edgerunners по-прежнему не объявлена. Неизвестно также, когда состоится релиз следующей игры во вселенной Cyberpunk, известной под рабочим названием Project Orion.