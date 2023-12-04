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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.8 17 378 оценок

CD Projekt RED раскрыла список изменений обновления 2.1 для Cyberpunk 2077

monk70
Новости

Обновление 2.1 к Cyberpunk 2077 и дополнению «Призрачная свобода» для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S будет выпущено завтра (5 декабря) примерно в 14:00 по Москве.

Разработчики из CD Projekt RED сообщили, что не только исправят ошибки и внесут изменения, связанные с игровым процессом, но и выполнят наиболее частые просьбы игроков, например добавят метро, радиопорт, регулярные гоночные соревнования, свидания и даже кошек.

Сегодня компания представила подробный список всех изменений грядущего обновления.

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Комментарии: 16
Ваш комментарий
Сорью Аска Ленгли

Следить за Киберпанком становится всё интереснее

8
Уильям Аркетт

Вон в Ведьмаке 3 ремастер делали или как оно называется, трассировка лучей и все такое, ну вы поняли. Думаю лет через 5 они и в Киберпанке что то подобное сделают, куртка какие ни будь новые лучи придумает, так что не последнее обновление )))

2
RelexUA

сомневаюсь разве что оптимизацию лучей сделают но лучше не будет

0
abba13

Опять проходить :)

1
wianewa

Чё там перепроходить то? Они даже боссфайты, по факту, не меняли. Всё такое унылое Г как и было. Вау, Смэшер теперь будет юзать сандвистан, ну прям в корне файт поменяется, прям инновация.

-7
Disya123

FSR 3 не добавили, только rtx доделали.

0
Lvinomord

А ремастер Ведьмака починили? Нормально работает? Или лучше в обычную версию играть?

0
Elewaar

По сюжету же есть диалог, где говорится что кошки пропали из города, как и любая живность. Откуда кошки?

0
Lvinomord

Вот бы ещё помимо регдола тел и погоды добавили возможность управлять дронами,как камерами.С воздуха можно местность осматривать и лут искать. Ну и возможность менять полностью цвет интерфейса,как в том же 4 Фолле от Беседки.Человек,который это придумал просто гений.

-1
Huntress_2BSEX

Добавлена возможность приглашать близких людей в свои квартиры. Свидания можно будет устраивать постоянно после завершения любовной линии понравившегося вам персонажа.

Самое главное чего я хочу узнать, трахать то можно будет своего или свою вторую половину от 1-го лица или нет? Че просто в 18+ игре приглашает к себе домой любовную половинку в 18+ игре и там пьем чай и расчесываем волосы на коленке? Это все ? Это все что может предложить Ultimate Edition?

Много всгео очень добавили. В последний раз я играл ДО 2.0 и до ДЛС. надеюсь щас не запутаюсь, когда вернусь вигру.Очень страшно, очень много всего надобавляли. До 2.0 и ДЛС было пусто .а щас будет....наверное очень запутанно и на каждом углу по 4-5 событий и не хочется пропустить но слишком много разом инфы помогите...

-1
Kypощyп

Покраску машин хоцу. Моды не хоцу.

-1
Huntress_2BSEX

А летать на Ави наконец?

0
Kypощyп Huntress_2BSEX

Не, ну ты палку-то не перегибай. Все последние ресурсы студии на метро ушли.

0
NIGА

Вы этих поставщиков на дорогах пофиксите... на возможно ездить постоянно все пытаются под колеса заехать.

-2
Saren Arterius N7

Новая игра + походу по одному месту пошла

-2
real19911

потому что глупее нг + ничего нет, это никак не вяжется с сюжетом, ну начнешь ты с со всеми пушками и прокачкой и будешь всех ваншотить, для тебя есть читы

-1