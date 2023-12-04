CD Projekt RED раскрыла список изменений обновления 2.1 для Cyberpunk 2077

Обновление 2.1 к Cyberpunk 2077 и дополнению «Призрачная свобода» для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S будет выпущено завтра (5 декабря) примерно в 14:00 по Москве.
Разработчики из CD Projekt RED сообщили, что не только исправят ошибки и внесут изменения, связанные с игровым процессом, но и выполнят наиболее частые просьбы игроков, например добавят метро, радиопорт, регулярные гоночные соревнования, свидания и даже кошек.
Сегодня компания представила подробный список всех изменений грядущего обновления.
Следить за Киберпанком становится всё интереснее
Вон в Ведьмаке 3 ремастер делали или как оно называется, трассировка лучей и все такое, ну вы поняли. Думаю лет через 5 они и в Киберпанке что то подобное сделают, куртка какие ни будь новые лучи придумает, так что не последнее обновление )))
сомневаюсь разве что оптимизацию лучей сделают но лучше не будет
Опять проходить :)
Чё там перепроходить то? Они даже боссфайты, по факту, не меняли. Всё такое унылое Г как и было. Вау, Смэшер теперь будет юзать сандвистан, ну прям в корне файт поменяется, прям инновация.
FSR 3 не добавили, только rtx доделали.
А ремастер Ведьмака починили? Нормально работает? Или лучше в обычную версию играть?
По сюжету же есть диалог, где говорится что кошки пропали из города, как и любая живность. Откуда кошки?
Вот бы ещё помимо регдола тел и погоды добавили возможность управлять дронами,как камерами.С воздуха можно местность осматривать и лут искать. Ну и возможность менять полностью цвет интерфейса,как в том же 4 Фолле от Беседки.Человек,который это придумал просто гений.
Добавлена возможность приглашать близких людей в свои квартиры. Свидания можно будет устраивать постоянно после завершения любовной линии понравившегося вам персонажа.
Самое главное чего я хочу узнать, трахать то можно будет своего или свою вторую половину от 1-го лица или нет? Че просто в 18+ игре приглашает к себе домой любовную половинку в 18+ игре и там пьем чай и расчесываем волосы на коленке? Это все ? Это все что может предложить Ultimate Edition?
Много всгео очень добавили. В последний раз я играл ДО 2.0 и до ДЛС. надеюсь щас не запутаюсь, когда вернусь вигру.Очень страшно, очень много всего надобавляли. До 2.0 и ДЛС было пусто .а щас будет....наверное очень запутанно и на каждом углу по 4-5 событий и не хочется пропустить но слишком много разом инфы помогите...
Покраску машин хоцу. Моды не хоцу.
А летать на Ави наконец?
Не, ну ты палку-то не перегибай. Все последние ресурсы студии на метро ушли.
Вы этих поставщиков на дорогах пофиксите... на возможно ездить постоянно все пытаются под колеса заехать.
Новая игра + походу по одному месту пошла
потому что глупее нг + ничего нет, это никак не вяжется с сюжетом, ну начнешь ты с со всеми пушками и прокачкой и будешь всех ваншотить, для тебя есть читы