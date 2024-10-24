CD Projekt RED рассказала о том, как создавался клуб "Дики Твистер" в Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED, в рамках участия во флешмобе Blocktober, поделилась процессом создания клуба "Дики Твистер" в Cyberpunk 2077.
Об особенностях создания клуба рассказал дизайнер уровней студии Себастиан МакБрайд:
Черновой вариант был создан к середине проекта. Я хотел создать место, где игроки могли бы немного передохнуть и спокойно осмотреться, перед чем переключиться на более стандартное задание на скрытность. Я старался сохранить дух „стелс-игр“, при этом передав атмосферу и стиль Cyberpunk 2077.
Из главного офиса открывается вид на весь клуб — мне с самого начала нравилась эта идея. Внутри вы сразу видите цель; осталось только выяснить, как к ней добраться. Владелец клуба наблюдает за происходящим в зале, причём сцена тянется прямо от его офиса — это совершенно прозрачный намёк. Похоже, у него были определённые комплексы
Предыдущие выпуски Blocktober:
Cyberpunk 2077 доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.