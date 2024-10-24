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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
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CD Projekt RED рассказала о том, как создавался клуб "Дики Твистер" в Cyberpunk 2077

AceTheKing
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Студия CD Projekt RED, в рамках участия во флешмобе Blocktober, поделилась процессом создания клуба "Дики Твистер" в Cyberpunk 2077.

Об особенностях создания клуба рассказал дизайнер уровней студии Себастиан МакБрайд:

Черновой вариант был создан к середине проекта. Я хотел создать место, где игроки могли бы немного передохнуть и спокойно осмотреться, перед чем переключиться на более стандартное задание на скрытность. Я старался сохранить дух „стелс-игр“, при этом передав атмосферу и стиль Cyberpunk 2077.

Из главного офиса открывается вид на весь клуб — мне с самого начала нравилась эта идея. Внутри вы сразу видите цель; осталось только выяснить, как к ней добраться. Владелец клуба наблюдает за происходящим в зале, причём сцена тянется прямо от его офиса — это совершенно прозрачный намёк. Похоже, у него были определённые комплексы

Предыдущие выпуски Blocktober:

CDPR рассказала о процессе создания задания "Человек, который убил Джейсона Формана" в Cyberpunk 2077
CD Projekt RED поделилась процессом создания боевой зоны в спа-комплексе "Пик Луксора" в Cyberpunk 2077
CDPR поделилась процессом создания задания "Куда ни кинь, всюду клинч" в Cyberpunk 2077

Cyberpunk 2077 доступна на PC, PS4, Xbox One, PS5 и Xbox Series X/S.

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