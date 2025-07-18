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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
9.1 32 186 оценок

CD Projekt RED снова подтвердили, что не планируют добавлять вид от третьего лица в Cyberpunk 2077

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Перед выходом дополнения 2.3 для Cyberpunk 2077 ходили теории, что CD Projekt RED все же добавят в игру вид от третьего лица, о котором часто просили игроки. Однако вчера разработчики через официальный аккаунт Cyberpunk 2077 в X снова четко заявили:

"Извините, но у нас нет таких планов".

Многие выразили разочарование, считая, что режим от третьего лица мог бы значительно улучшить иммерсивность игры и разнообразить геймплей. Пользователь @GregLeyvaa иронически заметил: "Да... вы также говорили, что обновление 2.2 будет последним... и что в итоге, ха-ха", намекая на предыдущие обещания разработчиков, которые не всегда соответствовали действительности.

Другие игроки предложили компромиссное решение: добавить опциональный режим от третьего лица во время катсцен. Это расширило бы повествование и сделало бы менее скучными статичные сцены.

Однако нашлись и те, кто поддержал решение разработчиков оставаться верными своему видению, сосредотачиваясь на других аспектах, таких как новые функции. Пока что режим от третьего лица доступен в игре только благодаря моддерам.

25
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
нитгитлистер

почему например в Скайриме можно свободно переключаться между видами, почему в Крутом Сэме можно это делать, даже в гоночных симуляторах это легко длелается и ни ка кне отражается на производительности, а для великого передового киберпанка это оказалась нереальной задачей?

10
Кошачий комочек

не посильная задача для инди студиии

4
Kyame

На это им потребуется ещё как минимум 200 000 000$ и 4 года. Что уже не целесообразно.

4
Rey4rtRO

Потому что игра заточена под первое лицо и большинство анимаций от третьего будут выглядеть всрато, что можно было понять взглянув на соответствующий мод. Слишком много работы.

6
Gradient_Zero

Изначально все ждали, что игра будет от третьего лица, а камера от первого должна была быть опциональной, как в GTA

7
YummyBayard

Кто ждал?

Gradient_Zero YummyBayard

Буквально все. Я прекрасно помню первую демонстрацию геймплея и реакцию "what the fuck???" O_O - от всех, с последующим вопросами типа: "а зачем нужна кастомизация, если персонажа не видно? И смешными отговорками студии про "лучшее погружение"

YummyBayard Gradient_Zero

Ну значит ждали и не дождались. Бывает🤷.

OilStox2

Они себе объем работы могу представить ? Никто этим занимается не будет вся студия тупа занаты а патчи клепает сторонняя студия

6
gameplaynostalgia

Подушню немного
Только это не дополнение 2.3, а обновление (патч)

2
Кошачий комочек

горячая латинос на фотос

1
нитгитлистер

не трогай это на новый год))

2
Кей Овальд

Ага, значит через годик в 2.5 увидим вид от третьего лица. :)))

Kaizer-Soze

Там анимации под это не рассчитаны, все кто видел тень от персонажа это знают)

vfa19

Почему Тодик смог, а Саске нет?

GratefulOrmus

Суки и пидрв они

Ольга Бузова

Щас скоро их задолбают по этому поводу и в патче 2.4 они сделают ,а потом можно тыкать им это в лицо типа вы просто не хотели

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