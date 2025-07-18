CD Projekt RED снова подтвердили, что не планируют добавлять вид от третьего лица в Cyberpunk 2077

Перед выходом дополнения 2.3 для Cyberpunk 2077 ходили теории, что CD Projekt RED все же добавят в игру вид от третьего лица, о котором часто просили игроки. Однако вчера разработчики через официальный аккаунт Cyberpunk 2077 в X снова четко заявили:

"Извините, но у нас нет таких планов".

Многие выразили разочарование, считая, что режим от третьего лица мог бы значительно улучшить иммерсивность игры и разнообразить геймплей. Пользователь @GregLeyvaa иронически заметил: "Да... вы также говорили, что обновление 2.2 будет последним... и что в итоге, ха-ха", намекая на предыдущие обещания разработчиков, которые не всегда соответствовали действительности.

Другие игроки предложили компромиссное решение: добавить опциональный режим от третьего лица во время катсцен. Это расширило бы повествование и сделало бы менее скучными статичные сцены.

Однако нашлись и те, кто поддержал решение разработчиков оставаться верными своему видению, сосредотачиваясь на других аспектах, таких как новые функции. Пока что режим от третьего лица доступен в игре только благодаря моддерам.