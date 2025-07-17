CD Projekt RED снова подверглись критике за продвижение женской версии Ви в качестве канона

Решение CD Projekt RED использовать женскую версию Ви в промо-ролике обновления 2.3 для Cyberpunk 2077, выпущенного 16 июля 2025 года, снова вызвало шквал негативных комментариев в соцсетях и критику со стороны игроков, привыкших к равному представлению обеих версий протагониста.

Комменты к обновлению завалены сообщениями с вопросом "Где мужская версия Ви?", а самый популярный коммент, набравший более тысячи лайков, гласит:

После стольких лет продвижения игры с мужским Ви, переключение на женскую - это поистине ход, который могла бы сделать только компания, полная повесточных ублюдков.

Кроме того, критике подвергся и новый внешний вид женской версии Ви. Игроки пишут, что с каждым обновлением ФемВи становится все уродливее и уродливее, тем самым подчёркивая свое разочарование в эволюции её дизайна с момента релиза.