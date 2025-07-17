CD Projekt RED снова подверглись критике за продвижение женской версии Ви в качестве канона

Решение CD Projekt RED использовать женскую версию Ви в промо-ролике обновления 2.3 для Cyberpunk 2077, выпущенного 16 июля 2025 года, снова вызвало шквал негативных комментариев в соцсетях и критику со стороны игроков, привыкших к равному представлению обеих версий протагониста.
Комменты к обновлению завалены сообщениями с вопросом "Где мужская версия Ви?", а самый популярный коммент, набравший более тысячи лайков, гласит:
После стольких лет продвижения игры с мужским Ви, переключение на женскую - это поистине ход, который могла бы сделать только компания, полная повесточных ублюдков.
Кроме того, критике подвергся и новый внешний вид женской версии Ви. Игроки пишут, что с каждым обновлением ФемВи становится все уродливее и уродливее, тем самым подчёркивая свое разочарование в эволюции её дизайна с момента релиза.
Спермобаки должны знать своё место
А не надо объективизировать девушек(а конкретно бл**скую их часть) своими грязными мужскими лапами, они сами с этим прекрасно справляются начиная с поиска принца на белой бэхе, заканчивая онликом и эскортом, иногда даже совмещая всё сразу, без нас разберутся)
Судя по реакциям, бл**ей и степашек корёжит, значит попал я как надо)
люто базанул
а как красота с этим связана? или все красивые шаболды и эскортинцы? чот у тебя позывы инцельства проскакивают.
Прочитай ещё понятие слова "инцел", чтобы в следующий раз кринжа не навалить)
Этого я не говорил, выдумывать не надо)))
А зачем вообще каноничность гг в игре, с созданием персонажа? Кроме как желанием подлизнуть определенной аудитории, это объяснить сложно.
там есть редакто внешнего вида как чтоли?
всегда был
Канон тот кем ты играл)
Браво ! Всё правильно !
А играл я за женскую версию)
Но не в Kotor . И не в Kotor 2 .
''подчёркивая свое разочарование в эволюции её дизайна'' Какой может быть дизайн в игре, где ты сам создаёшь персонажа? Может это разные Ви? и почему она ''фем''? и почему Проджекты должны спрашивать кого и как презентовать игрокам?
'' со стороны игроков, привыкших к равному представлению обеих версий протагониста.'' Челы сидят считают каждый пост и каждое видео и ведут инфографику, кого и сколько раз показывали? или в чем проблема?
Хотя это Твиттерные, этих глиномесов хлебом не корми, дай поныть только.
вы че тупые?
какие противные геймеры, супер очевидный намек на машинку в новом патче не заметили, а в тихую продвижения дермища сразу, ну что за публика эти геймеры( одно расстройство
А че, разрабы на стриме сказали что фемV канон? что то я сомневаюсь. В игре есть редактор, на обложке мужчина, в трейлерах мужчина, в половине промоматериалов мужчина, фемV была только в фейковом ""геймплейном""" трейлере-миссии и парочке постеров. Божечки, такое ощущение, что вот эти игрунчики, у которых тестестерон зашкаливает, на столько они мужыцкие мужики, что если им показать девушку в игре, где можно сделать своего ГГ любого пола и расы ,то у них сразу возникают сомнения в своей ориентации и самооценке.
И еще по поводу "уродлевее и уродлее" Версия слева была как раз в том одном фейковом трейлере, во всех остальных случаях была версия справа и она никак не изменилась за 4 года
Я с самого выхода за женскую версию корпоратку играл.
Больше всего раздражает, что рекламируют протагониста именно этой устрашнённой жен. версией, которую они стали использовать до релиза Phantom Liberty (Её даже засунули в титры PL и она там появлялась, даже если проходил мужиком). Что ещё нелепо, из одежды куртка Джонни, которая не адаптирована под жгг и выглядит на ней несуразно большой, при чём в игре есть красивая женская вариация этой куртки (С воротником и пупырками на плечах). Из первой демонстрации была отличная Ви, ещё нравится на этом арте:
Какая разница кого рекламируют, что в женской версии что в мужской, одни и те же задания, в игру играйте а не проблемы ищите
Мб там транс, с чего ты взял что это баба))
Очередные соевые куколды, лидеры инцелов порвались.
Моя Вичка напугана, но передаёт привет