CD Projekt RED "сочла нежелательной" возможную озвучку Cyberpunk 2077: Phantom Liberty от студии GamesVoice

Команда GamesVoice объявила, что не будет заниматься русской озвучкой игры Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Это связано с двумя проблемами: Во-первых, актеры, участвующие в озвучивании игры от CD Projekt RED, могут иметь контрактные обязательства, которые запрещают им сотрудничество с другими студиями. Нарушение таких контрактов может повлечь за собой серьезные юридические последствия.
Во-вторых, команда GamesVoice обратилась к CD Projekt RED с запросом на "одобрение" своей инициативы и получила отказ. Причиной этого отказа, согласно заявлению разработчиков, является то, что создание сторонней озвучки имело бы "явную коммерческую направленность".
Донаты, которые вам необходимо будет собрать для данного озвучения, превысят любые обоснованные размеры, поскольку дополнение "Призрачная свобода" содержит десятки тысяч звуковых файлов, и для их записи потребуются миллионы рублей.
С учетом этих факторов, вероятность появления неофициальной русской озвучки от сторонних студий крайне низкая. Однако такое заявление со стороны польской студии может свидетельствовать о возможности официальной русской локализации игры в будущем. Но на данный момент шансы на это остаются минимальными.
Отдельно отметим, что мы не располагаем никакой информацией о планах самой CD PROJEKT RED относительно русского дубляжа, а значит, любые слухи и спекуляции на эту тему оставим без комментариев.
GamesVoice пусть доделают то, за что уже взялись.
то есть до этого GamesVoice консультировалась со всеми правообладателями игр, озвучку к которым делала. так? или им вдруг взбрело в голову узнать мнение только у CD Projekt?
Тоже этот бред не понял. С каких пор студия энтузиастов должна просить разрешение на одобрение у Пшеков, которые специально разорвали контракт с офф.студиями дубляжа в России?
Или они хотят сказать, что у EA они тоже офф.соглашение на листочке просили? Просто очередная гoвняная отмазка.
Скорее, очередной раз решили хайпануть и сделать вид, что это не их воля, а их заставили и принудили.
потому что до этого gamesvoice бралась за проекты, в которых русского дубляжа не было вообще. нет озвучки проекта - нет проблем с правообладателем.
здесь хотели сделать дубляж к дополнению, чтобы звучало органично с основной игрой, нужны голоса из основной игры, что равно мороке с правообладателями, в данном случае с cd project red.
Зачем просить у ЕА разрешение?
Нормальная практика. Они хотели пригласить актеров озвучки из оригинальной игры.
Компания пшеков расдварасов, может это запретить чисто юридически, так как это их произведение и копирайты их. Актеры не согласятся работать над проектом который не разрешила компания правообладатель.
Вот и всё.
Будут делать с рандомными голосами, а не с оригинальными.
Действительно, как можно обижать бедных поляков. Они же потом ещё и "юридические последствия" могут устроить.
А поляки всем своим видом показывают как им крайне важен российский рынок. Не то чтобы они были первой студией закрывшей продажи своих игр в РФ. Да и контрактные обязательства с компаниями из РФ выполняют просто идеально: студия делавшая ремастер ведьмака не даст соврать.
И только у нас все продолжают думать как бы не обидеть этих уважаемых людей.
Ну или же кое-кто попытался придумать благородный предлог чтобы ничего не делать.
Если люди хотят сохранить нормальные отношения на будущее, то почему они должны поступать как некоторые, которые просто воруют (скачивают) иностранные игры, плюют в разработчиков и как-то это оправдывают? Вы от разработчиков слышали что-то подобное, что некоторые тут себе позволяют (оскорблять национальность)?
Это работает в обе стороны. Если тебе откровенно плюнули в лицо, то ты будешь терпеть и ждать добавки?
Кто вам плюнул в лицо? Вам не обязаны продавать данный товар, тем более, если есть проблемы в виде международных ограничений.
Тут человек пообещал нейросетью озвучку запилить. Лучше ему задонатить.
кстати неплохо звучит
Такая озвучка тоже с получением коммерческой выгоды и у автора будут проблемы
От актеров озвучки, дубина. Нельзя использовать их голоса без их разрешения, у Алены Андроновой можешь спросить или хотя бы погуглить чем эта барышня знаменита
Шикарно, вот оно, будущее
норм такая позиция - сами озвучку не делаем и другим не разрешаем. клоуны блин
бредово как то
Нормальная позиция, если учитывать то, что они не продают тут игру. Если они ушли с рынка, то это ещё не значит, что всем всё можно.
а зачем их спрашивать?
Чтобы судами не затаскали
Upd: ниже коммент на эту тему оставил. Лишь мысли. Без убеждений. Напали прям
а что до это до того они тоже обращались к студиям?
Они официально не ведут деятельность в рф, какие суды
Приедут в суд РФ из Пшекии?
Затем что актеры озвучивающие оригинальную игру у них в контрактом рабстве
Жестко, это студия и актеры реально верят в то что CD Projekt RED вернуться в Россию и накажет их?)
Просто обычные куколды, усидеть сразу на двух стульях, им одним местом по лицу поводили, а они рады.
GamesVoice обратилась к CD Projekt RED с запросом на "одобрение" а на... их спрашивать?? Хотите сказать что все игры, которые они озвучивают, они связываются с хозяевами игр? Значит все эти донаты уходят(большая часть) хозяевам, как же ДОСИХПОР хотят усидеться на ДВУХ стульях!! Надеюсь из-за такую откровенность накажут, и перестанут донатить!! ВСЕ помочились на страну, ну все равно хотят тем животным понравиться и на коленях просят разрешения. Ни кто не будет ИЗ ИНОСТРАНЫХ СТУДИЙ связываться с Россией, эту лавочку можно забыть на годы!!
Тут случай как с кубик а кубе и сериалом пацаны. Первый сезон (читаем оригинальный кп77) озвучен одним актером, а во время второго им говорят "нельзя, не разрешаем". И чтобы не портить отношения со студией (актерам озвучки, оригинальным), им запрещают. В других озвученных ими игр, не было русского дубляжа изначально. Вот и затык. Если оригинальные голоса КП залезут в dlc. То после всех сво и санкций, их никогда не наймут эти студии
Да помоему вообще полностью положить на тех, кто свалил из РФ. Не хотят вести свою деятельность здесь? Ну значит она им и потом не нужна.
Согласен. Но реалии таковы. Студии озвучки хотят после всех сво и прочего вернуться к компаниям без юридических проблем
Ну это уже характеризует этих "актёров" как подстилки.
Кто этих пшеков спрашивать будет делать им озвучку или нет? Их же нет в РФ, пусть сюда свой нос и не суют дальше.
И с какой стати геймвойс спрашивает какое-то одобрение у тех, кто не ведёт свои дела в РФ и кому нет дела до игроков из РФ? Продажные твари эти геймвойс.
Да и пошли они нахрен со своей игрой как будто играть больше не во что
Ну пошли так все иностранные игры из "недружественных стран", как новые, так и старые, и мы посмотрим, во что вы там будете играть.
А на озвучку Хогвартс Легаси они благословения у Ворнеров спросили????А то так яро взялись прям,собирая донаты вообще со всех возможных площадок.
Тут у многих возникает вопрос "а зачем спрашивать разрешение". Ну вообще-то озвучки от GamesVoice распространяются как модификации, а в лицензионном соглашении любой игры есть пункт о запрете изменения файлов игры. При желании, они могут подать в суд на каждого мододела киберпанка или ведьмака, которому не давали разрешения на модифицирование.
Но очень редко когда студии запрещают моды к играм (но такие случаи были и есть).
GamesVoice же скорее хотела банально хайпануть на этом, но проджекты в очередной раз показали свою гнилую суть таким ответом. Уже жду фантом либерти на торренте.
С каких это пор CD Project Red решает сколько будет стоить озвучка их игры?
Они просто привыкли завышать на миллионы, это типо их хлеб!
Затык юридического характера.
Хотели использовать актеров из оригинальной озвучки. Оригинальные актеры не согласятся озвучить проект который не одобрила компания правообладатель.Так как это выльется в проблемы для них.
Ну может они знают, сколько они заплатили за озвучку основной игры и прикинули.
Клоунада без коней
Другими голосами озвучить проблема что ли, мне лично пофиг на аутентичность, разрешения ещё спрашивают зачем то.
Вообще тогда этой компании озвучки ниче не донатьте, бабки главное собирают в РФ с местным, а потом они причину какую то находят со стороны. То актеры против то разрабы игры чем то не довольны.
Короче ясно, нашли повод слиться.
Ну и на**я было делать опрос тогда? Зря затриггерили аудиторию...
Вот щас жалею, что им закидывал. Они капец упоротые какие-то
Ага, чёт у других компаний они ничерта не спрашивли, а тут вдруг решили спросить.
Тот же Капком явно бы не одобрил их потуги озвучки, учитывая насколько компания держится за свои бренды.
Тогда такой вопрос к SDPR, а почему самим бы не сделать эту озвучку? Говорить что "Вот блин, вы деньги заработаете а нам не дадите" легко, ну так а в чём собственно проблема, основная игра же озвучена, тогда почему бы не озвучить и длс к ней, ведь до этого смогли, а сейчас то что?
Хозяин будет ругаться, что оркам пошли на уступки)
ты конечно прав но твой комент по итогу удалиться
Сейчас он тебе ответит, что это было и прошло))
мужик успокойся, иди проспись
Как я уже говорил, в этой игре ру-озвучка не нужна. Да и инглиш сейчас все нормальные геймеры хорошо понимают, кроме совсем уж безнадежных неучей.
Тут ведь нет безнадежных малограмотных неучей или я ошибаюсь?)
Тем более там тупой мат через слово. Стыдно при жене играть. По-этому оригинал проходил с инглишем..
Фанаты оплатили бы, они на все готовы, дай только повод
Думаю СВО закончится компании вернутся в РФ и будет официальный перевод
Нет, не очень скоро вернуться после этого, и еще далеко до конца, и с каждым месяцем, все больше отвыкают!! И потом просто забудут и останеться надежда, на такие компании "GamesVoice" ну оказывается они на коленях просят и платят им у хозяев разрешения на перевод!
Люди быстро все забудут и опять к нам вернутся кино,машины,и вся остольная фигня.Это уже бывало.
на этот сайте нельзя говорить про политику такие уж правила
кучу раз спорил например на тему сталкера, там и игра там и политика была. Никто ниче не сказал и не удалял посты.
Хоть что-то хорошее.
Меня больше волнует почему GamesVoice несколько месяцев кричали что будут озвучивать ДЛС к Киберпанку, и только сейчас рассказывают что "актеры, участвующие в озвучивании игры от CD Projekt RED, могут иметь контрактные обязательства, которые запрещают им сотрудничество с другими студиями".
Это как? Все это время они не могли изучить кого можно нанимать и кого нет? Ну тогда наймите других актеров озвучки. Каждый из них способен разговаривать разными тонами голоса, имитируя других персонажей, если речь про профессиональных актеров а не просто того кого позвали с улицы. Пусть выберут тех кто говорит примерно так же как прошлые актеры. В чем проблема? Что-то тут не договаривают
GamesVoice несколько месяцев кричали, что НЕ БУДУТ озвучивать DLC к Киберпанку.
Голосование в их группе ВК:
Так громко кричали, что аж в голосование её добавили? Чел, ты чёт слишком заврался в интернете.
В голосование добавили, чтобы посмотреть соотношение голосов. Вот и всё.
Негативные варианты перевесили позитивные. Озвучки не будет. Точка.
нужно вообще перестать локализации делать как у скандинавов, каждый человек знает английский благодаря этому, вы хоть раз встречали в выборе языка Финский, Шведский, Норвежский? вот и я не особо помню такого
Хоссспаде, а чего тут, в комментах, так жарко? Что это у вас пригорело?)
Вероятно теория о том, что там в «недрах» файлов есть русская озвучка, которую якобы пираты вытащат наружу, имеет место быть)
Ага, а актёры озвучки все прям такие крутые челы, что официально заявляли хором, что их никто не звал на озвучку игры. Это, видимо, чтобы потом устроить сюрприз, да? Такова логика в мире розовых пони?
А озвучку делают в подпольных лабораториях пшесвера?)
Да-да, русскую озвучку все разработчики делают, но специально прячут от россиян. Шиза имеет место быть, да. Уже в каждой игре такое.