CD Projekt RED сообщила, что Cyberpunk 2077 скоро получит обновление для PS5 Pro

У Cyberpunk 2077 была непростая история, и на ранних этапах разработки, особенно на консолях, игра сталкивалась с многочисленными техническими проблемами. Однако за эти годы CD Projekt RED засучила рукава и сумела сделать киберпанк-RPG отличным проектом, в том числе и с технологической точки зрения.

Теперь компания хочет пойти ещё дальше, добавив нативную поддержку технологий PS5 Pro, и скоро выйдет бесплатное обновление. Официальный аккаунт Cyberpunk 2077 в социальных сетях поделился информацией:

Готовьтесь к обновлению до PS5 Pro, чуваки. Бесплатное техническое обновление Cyberpunk 2077 для версии игры для PS5 появится в недалёком будущем. Следите за обновлениями в ближайшие недели!



Для прозрачности: это обновление не добавит никакого нового внутриигрового контента. Оно будет выпущено исключительно для версии игры для PS5 и направлено исключительно на то, чтобы игра могла использовать расширенные аппаратные возможности системы PS5 Pro.

Пока неясно, каких именно улучшений можно ожидать от этого обновления для PS5 Pro, но мы предполагаем, что будет использоваться и новая технология PSSR, которая в настоящее время применяется в таких видеоиграх, как Silent Hill, Final Fantasy VII Rebirth и других.