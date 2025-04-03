CD Projekt RED сообщила, что сама занимается портированием Cyberpunk 2077 на Switch 2

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — одна из основных сторонних игр, доступных на момент запуска для Nintendo Switch 2. Физическая версия включает в себя базовую игру и ее дополнение Phantom Liberty на карте объемом 64 ГБ. Цифровая версия имеет тот же размер, хотя выбор дополнительных языков может увеличить его.
В социальных сетях CD Projekt RED сообщила, что в отличие от версии The Witcher 3 для Nintendo Switch, она самостоятельно занимается портированием Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2.
Порт на Nintendo Switch 2 выполняется собственными силами
CD Projekt RED использует различные функции консоли, предлагая управление движением в бою с помощью Joy-Con 2. Вы также можете включить режим гироскопа, чтобы нажимать, проводить и сжимать в инвентаре и других меню. И да, Joy-Con 2 (R) можно использовать как мышь, если вы предпочитаете более ПК-подобную настройку.
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition выйдет 5 июня для Nintendo Switch 2.
С вас 100 баксов. Не лучше уж просто купить стим-дек или какой-нибудь аналог на винде и играть в игры из стима, не ожидая, пока разрабы сподобятся выпустить свою игру на платформу и втюхать тебе ее за безумные деньги?
Дай бог будет в стабильных 30 ФПС работать )))
Не понимаю, для чего такие игры на портативках... Кто-то серьезно проходит ААА проекты на сотню-другую часов геймплея на портативной консоли?
Для меня портативная консоль - для командировок раз в месяц-два, чтобы в самолете включить на пару часов, да в отеле вечером. Аркадные - спортивные игры, гоночки, платформеры, незатейливые адвенчуры - в самый раз. А сидеть часами за "серьезной" игрой, вглядываясь в небольшой экран... Ну не знаю
Такие же кстати претензии были и 15-20 лет назад, когда на кнопочных телефонах люди смотрели фильмы и сериалы. Времена не меняются.
Ну естественно.
Ага. я уже помню как они сами делали некст ген версию Ведьмака 3. хотя по факту все делали питерские сайберы. и даже ру озвучку поправили. за что им честь и почет.
Помню в 90-х Mortal Kombat и Street fighter 2 портировали на NES
Значит полноценный релиз в 2028.