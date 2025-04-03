CD Projekt RED сообщила, что сама занимается портированием Cyberpunk 2077 на Switch 2

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition — одна из основных сторонних игр, доступных на момент запуска для Nintendo Switch 2. Физическая версия включает в себя базовую игру и ее дополнение Phantom Liberty на карте объемом 64 ГБ. Цифровая версия имеет тот же размер, хотя выбор дополнительных языков может увеличить его.

В социальных сетях CD Projekt RED сообщила, что в отличие от версии The Witcher 3 для Nintendo Switch, она самостоятельно занимается портированием Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2.

Порт на Nintendo Switch 2 выполняется собственными силами

CD Projekt RED использует различные функции консоли, предлагая управление движением в бою с помощью Joy-Con 2. Вы также можете включить режим гироскопа, чтобы нажимать, проводить и сжимать в инвентаре и других меню. И да, Joy-Con 2 (R) можно использовать как мышь, если вы предпочитаете более ПК-подобную настройку.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition выйдет 5 июня для Nintendo Switch 2.