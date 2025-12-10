CD Projekt RED спрятали в юбилейном трейлере секретное послание для фанатов, которое очень трудно заметить

Сегодня компания CD Projekt RED выпустила ностальгический трейлер по случаю пятой годовщины Cyberpunk 2077. Ролик под названием "City of Legends (Город Легенд)" представляет собой трогательное возвращение в Найт-Сити. Как и подобает студии, известной своими пасхалками, видео также содержит "секретное" сообщение для игроков, которое трудно заметить, так как оно мелькает в трейлере всего долю секунды. Чтобы его увидеть, нужно очень быстро нажимать паузу после слова Cyberpunk на 2:14 минуте.
Сообщение гласит:
Пять лет. Пролетели как мгновение! Но за это время Найт-Сити стал больше, чем мы могли себе представить. Более 30 миллионов человек посетили Найт-Сити, а 10 миллионов также сыграли в Phantom Liberty. Для нас это невероятно важно.
Вы, наше сообщество, просто невероятны. За пять лет вы подарили нам столько воспоминаний. Вы устраивали полноценные концерты Samurai, создавали группы для встреч, праздников и обсуждений всего, что связано с Cyberpunk 2077... Были даже татуировки и предложение руки и сердца у одного из наших стендов (кстати, еще раз поздравляем!). Все это - огромный комплимент для нас, и это невероятно вдохновляет.
Основная ценность CD PROJEKT RED - всегда думать о геймерах. С вашей преданностью и страстью это легко. Вы дали нам силы не сдаваться, и это заряжает нас продолжать путь. Запуск игры, Бегущие по лезвию, Phantom Liberty, версия 2.0, успешные релизы на Nintendo Switch 2 и Apple Mac - за эти пять лет вы помогли нам набрать обороты. И мы воспользуемся этим импульсом, работая над Cyberpunk 2 и всем остальным, что запланировано для вселенной Cyberpunk.
А сейчас позвольте ещё раз сказать спасибо. Всем, кто играл в Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty, всем, кто загружал наши обновления. Всем, кто делился фан-артом, воспоминаниями и фотографиями. Всем, кто спрашивал нас, где же метро, или давал обратную связь после каждого обновления.
Мы вместе вышли на большой уровень, и мы не можем представить, чтобы было иначе.
С любовью,
Ваши друзья из RED
вчера прошёл всю, господи 80 часов господи помоги. А если серьёзно теперь это годнота, не то что на релизе
ты все концовки открыл?)))
Концовки все быстро открываются, кроме одной конечно, если Такэмуру сразу не спасти то придётся или переигрывать или через сохранения если конечно остались
та и не сильно релиза отличается
«Сам себя не похвалишь — никто не похвалит»
Все, наверно, обнюхал там? :D Я пока хочу еще раз пройти, ну уже подожду, новую обнову.
"Самурай проснись, ты обосрался!!!"
Только не давно нашёл дверь в убежище 101,но правда с помощью подсказки;)
послание:
поляки 5 лет допиливали платный бета тест чтобы сейчас с серьезным лицом заливать про заботу о геймерах и свои великие достижения. Корпоративная патока про любовь к комьюнити после легендарного обосрамса на старте выглядит как плевок в лицо всем у кого память длиннее 3 секунд.