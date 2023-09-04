CD Projekt RED тизерят возвращение главной звезды Найт-Сити в дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Сюжетное дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 принесет серьезное расширение оригинального игрового мира и финального акта игры. Игроки смогут исследовать совершенно новый район, принять участие в шпионских разборках и встретить старых знакомых из Найт-Сити. Одной из таких знакомых станет всемирно известная звезда Лиззи Уиззи. Её участие в дополнении официально подтвердила команда разработчиков из CD Projekt RED.
Какая роль уготована Лиззи Уиззи в дополнении Cyberpunk 2077: Phantom Liberty пока остается секретом. Возможно, в расширении игроки получат продолжение истории с её менеджером, который был слишком беспечен при общении со звездой из хрома. Как заявили авторы игры, специально для этого дополнения певица слегка изменит образ и обзаведется эпатажным головным убором.
Необычная "корона" Лиззи Уиззи была создана известным японским художником-футуристом IKEUCHI. На основе концепта от CD Projekt RED, он смоделировал реальное и детализированное украшение, которое позднее разработчики превратили в 3D-объект для Phantom Liberty.
Выход дополнения Cyberpunk 2077: Phantom Liberty состоится 26 сентября на ПК и консолях.
Интересно художник специально сделал головной убор похожим на антенны машин и частей одежды из Horizon)
Ждём не дождемся)))
Чёт мне кажется, они забьют на выбор игрока в итоге.
Можно кекс сцену?
Лиззи Уиззи -я вообще её не помню в оригенале - 2 раза прощёл и чё то не помню чтоб она там была.
Она даёт квест Ви на слежку за ее менеджером и с ней можно лично встретится в номере одного из отелей.
Она довольно своеобразная личность)