CD Projekt RED выпустила саундтрек Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

CD Projekt RED в сотрудничестве с Milan Records выпустила саундтрек Phantom Liberty, предстоящего дополнения к Cyberpunk 2077, которое выйдет 26 сентября. Треки доступны по всему миру на всех популярных музыкальных стриминговых платформах.
15 выпущенных треков представляют собой подборку полной партитуры Phantom Liberty и отправляют слушателей в почти часовое путешествие в мир, созданный специально для дополнения композиторами P.T. Адамчик (Cyberpunk 2077, Cyberpunk: Edgerunners) и Яцек Пачерковски (Seven: The Days Long Gone).
Альбом — это возможность познакомиться с миром Phantom Liberty еще до ее выхода, познакомив слушателей с атмосферой остросюжетного района Догтауна и погрузив их в шпионско-триллерную историю, созданную CD PROJEKT RED. Весь альбом доступен на платформах потоковой передачи музыки, включая Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer и многих других.
В специальном выпуске Night City Wire студия также объявила, что бесплатное обновление 2.0 будет включать в себя три новые радиостанции: 89.7 GROWL FM, включающую мелодии победителей общественного конкурса, 107.5 DARKSTAR RADIO, в том числе два трека Идриса Эльбы, который играет секретного агента Соломона Рида в «Призрачной свободе», и 99.9 IMPULSE RADIO, содержащую более чем часовой диджей-сет Идриса Эльбы при участии польского дуэта Private Press.
Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет для Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК (GOG, Steam, Epic Games Store и GeForce Now) 26 сентября 2023 года.
Есть хоть одна мелодия красивая? Я прослушал половину, там невнятный бит и эмбиент...
лучшее музло в первых частях NFS уже
Не очень подборочка что-то, снова под ритуал ФМ гонять буду.
Вообще все трешовые или есть парочка афигенных?
Я щас глянул в 1 раз, там так то дофига музыки.Я думал всего парочка будет.А там есть музычка из радиостанции новая?
Нет, только та, которая в игре будет использоваться, то есть в диалогах, перестрелках и т.д.
ну это тоглда не самое главное.Весь сок для меня был из радиостанции.Там все мои любимые были.ни одной нету радиостанции от которой у меня был негатив или скука! я верю что с радиостаницей не налажтю. вроде там еще Сашка Грей что то там какую то радиостанцию озвучивала, хотя она вроде в порнухе работает а музыку записывает или кто она такая?