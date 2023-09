CD Projekt RED выпустила саундтрек Cyberpunk 2077: Phantom Liberty ©

CD Projekt RED в сотрудничестве с Milan Records выпустила саундтрек Phantom Liberty, предстоящего дополнения к Cyberpunk 2077, которое выйдет 26 сентября. Треки доступны по всему миру на всех популярных музыкальных стриминговых платформах.

15 выпущенных треков представляют собой подборку полной партитуры Phantom Liberty и отправляют слушателей в почти часовое путешествие в мир, созданный специально для дополнения композиторами P.T. Адамчик (Cyberpunk 2077, Cyberpunk: Edgerunners) и Яцек Пачерковски (Seven: The Days Long Gone).

Альбом — это возможность познакомиться с миром Phantom Liberty еще до ее выхода, познакомив слушателей с атмосферой остросюжетного района Догтауна и погрузив их в шпионско-триллерную историю, созданную CD PROJEKT RED. Весь альбом доступен на платформах потоковой передачи музыки, включая Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer и многих других.

В специальном выпуске Night City Wire студия также объявила, что бесплатное обновление 2.0 будет включать в себя три новые радиостанции: 89.7 GROWL FM, включающую мелодии победителей общественного конкурса, 107.5 DARKSTAR RADIO, в том числе два трека Идриса Эльбы, который играет секретного агента Соломона Рида в «Призрачной свободе», и 99.9 IMPULSE RADIO, содержащую более чем часовой диджей-сет Идриса Эльбы при участии польского дуэта Private Press.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет для Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК (GOG, Steam, Epic Games Store и GeForce Now) 26 сентября 2023 года.