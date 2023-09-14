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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 599 оценок

CD Projekt RED выпустила саундтрек Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

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monk70
Новости

CD Projekt RED в сотрудничестве с Milan Records выпустила саундтрек Phantom Liberty, предстоящего дополнения к Cyberpunk 2077, которое выйдет 26 сентября. Треки доступны по всему миру на всех популярных музыкальных стриминговых платформах.

15 выпущенных треков представляют собой подборку полной партитуры Phantom Liberty и отправляют слушателей в почти часовое путешествие в мир, созданный специально для дополнения композиторами P.T. Адамчик (Cyberpunk 2077, Cyberpunk: Edgerunners) и Яцек Пачерковски (Seven: The Days Long Gone).

Альбом — это возможность познакомиться с миром Phantom Liberty еще до ее выхода, познакомив слушателей с атмосферой остросюжетного района Догтауна и погрузив их в шпионско-триллерную историю, созданную CD PROJEKT RED. Весь альбом доступен на платформах потоковой передачи музыки, включая Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer и многих других.

В специальном выпуске Night City Wire студия также объявила, что бесплатное обновление 2.0 будет включать в себя три новые радиостанции: 89.7 GROWL FM, включающую мелодии победителей общественного конкурса, 107.5 DARKSTAR RADIO, в том числе два трека Идриса Эльбы, который играет секретного агента Соломона Рида в «Призрачной свободе», и 99.9 IMPULSE RADIO, содержащую более чем часовой диджей-сет Идриса Эльбы при участии польского дуэта Private Press.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty выйдет для Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК (GOG, Steam, Epic Games Store и GeForce Now) 26 сентября 2023 года.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
ЕвМи

Есть хоть одна мелодия красивая? Я прослушал половину, там невнятный бит и эмбиент...

2
Руслан Саркисов

лучшее музло в первых частях NFS уже

0
kityara35

Не очень подборочка что-то, снова под ритуал ФМ гонять буду.

2
Комментарий удален
Huntress_2BSEX

Вообще все трешовые или есть парочка афигенных?

0
Комментарий удален
Huntress_2BSEX Sickofitall

Я щас глянул в 1 раз, там так то дофига музыки.Я думал всего парочка будет.А там есть музычка из радиостанции новая?

0
Sickofitall Huntress_2BSEX

Нет, только та, которая в игре будет использоваться, то есть в диалогах, перестрелках и т.д.

1
Huntress_2BSEX Sickofitall

ну это тоглда не самое главное.Весь сок для меня был из радиостанции.Там все мои любимые были.ни одной нету радиостанции от которой у меня был негатив или скука! я верю что с радиостаницей не налажтю. вроде там еще Сашка Грей что то там какую то радиостанцию озвучивала, хотя она вроде в порнухе работает а музыку записывает или кто она такая?

0