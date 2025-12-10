CD Projekt RED выпустила специальный трейлер в честь пятилетнего юбилея Cyberpunk 2077

Пять лет назад состоялся релиз игры Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt RED. В честь юбилея разработчики выпустили специальный благодарственный трейлер для поклонников проекта.

Ролик представляет собой видеомонтаж, собранный под кавер на композицию "Never Fade Away", звучащую в финальных титрах игры. В нём показаны ключевые персонажи, с которыми игроки встречались на протяжении приключений Ви. Отдельного внимания заслуживают новые кадры, где главный герой и его друг Джеки находятся в баре в окружении других знакомых по игре лиц.

С момента выхода игра была продана тиражом более 35 миллионов копий по всему миру, подтвердив свой статус одного из самых коммерчески успешных проектов студии. Уже известно, что CD Projekt RED ведёт работу над сиквелом, который на данный момент находится на этапе препродакшена.