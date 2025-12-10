CD Projekt RED выпустила специальный трейлер в честь пятилетнего юбилея Cyberpunk 2077

Пять лет назад состоялся релиз игры Cyberpunk 2077 от студии CD Projekt RED. В честь юбилея разработчики выпустили специальный благодарственный трейлер для поклонников проекта.
Ролик представляет собой видеомонтаж, собранный под кавер на композицию "Never Fade Away", звучащую в финальных титрах игры. В нём показаны ключевые персонажи, с которыми игроки встречались на протяжении приключений Ви. Отдельного внимания заслуживают новые кадры, где главный герой и его друг Джеки находятся в баре в окружении других знакомых по игре лиц.
С момента выхода игра была продана тиражом более 35 миллионов копий по всему миру, подтвердив свой статус одного из самых коммерчески успешных проектов студии. Уже известно, что CD Projekt RED ведёт работу над сиквелом, который на данный момент находится на этапе препродакшена.
И все равно игра кал.
Типичный игрок экспедиции)
Что та игра годная, что эта. А вы оба клоуны незрелые похоже..
Такой вариант здесь даже не рассматривается) А где же интрига,страсть,борьба? Без этого не интересно и скучно)
Лучше бы ДЛС выпустили.
Кусок рыготины.
А из преальфы гиперпук69 когда пшeкcкиe жулики выпустят?
учитывая идеальную полировку игры, которая лучше 99% современных игр, то еще с релиза вышла
Ну вообще в последних патчах вернули баги релизной версии, часть мейн квеста и побочки могут снова быть не проходимы. Самая идеальная версия была 1.6 перед выходом аддона. Так что даже спустя 5 лет игра наоборот стала дальше от идеала, хотя Гомер про преальфу тоже чушь сморозил.
больше всего в этой 5-летней истории жаль Тода Говарда, после киберпанка невозможно играть в другие атмосферные игры (Skyrim, Fallout), слишком высокую планку киберпанк поставил. Теперь включать игры можно только в очередности улучшения графики, если наоборот, то подсознание устраивает бунт.
Хорошая игра, несколько раз перепроходил
И опять женская версия Ви... и даже не ранний дизайн...
У тебя ещё возникают вопросы, почему опять женская версия Ви? И почему прямое продолжение Ведьмака про бабу, а не брутального мужика? Вроде все предельно ясно, почему так происходит!
Многие как и я ждали 2.4....жаль конечно ;(
Знали, собаки, какую музыку вставить... Вспомнил титры после первого прохождения с концовкой за Джонни - слеза навернулась
Блин, я играл в Cyberpunk спустя 5 лет после ее выхода. Поэтому во многом все злые комментарии о релизе и что игра кал, мне не особо понятны, хотя были они непонятны мне и в 2020 году.
Поэтому я считаю игра не реально крутая: сюжет, диалоги и погружение в атмосферу, просто пробрали меня до глубины души.
Да конечно есть мелкие косяки и даже сейчас. Но надо помнить, что разработчики сильно зависят от инвесторов. А этим важны только бабосы, рост акции и прочая материальная хрень. Их не волнует нравится вам или нет. Будет ли игра открытием года или это будет очередной Ассасин (что к стати для них интереснее, так как стабильнее). В общем настоящие корпораты. Вот такие корпораты убивают хорошие проекты и чудо, что Cyberpunk такой какой он есть, ведь за плечами таких инвесторов гибель таких игр как Mafia (от 2 до последней), Fallout 76, Mass Effect: Andromeda и много чего еще.