CD Projekt Red выпустила видео с распаковкой юбилейного коллекционного издания Cyberpunk 2077

Польская студия CD Projekt Red выпустила видео с распаковкой лимитированного набора Cyberpunk 2077 5th Anniversary Collector’s Set, приуроченного к пятой годовщине выхода культовой игры. Центральным элементом набора, упакованного в стильный стальной кейс в стиле корпорации "Арасака", является точная реплика биочипа. При установке на специальную подставку с подсветкой, которая идет в комплекте, чип оживает, демонстрируя светящиеся элементы и лазерную гравировку. К подставке прилагается USB-кабель длиной 1 метр для подключения питания.

Помимо главного экспоната, внутри коллекционного издания поклонники найдут три физические карты Таро с голографическим покрытием, выполненные по мотивам тех, что Ви находил в Найт-Сити. Для хранения данных предусмотрен USB-накопитель с лазерной гравировкой логотипа "Арасака", на который уже записан саундтрек к Cyberpunk 2077.

Дополняют комплект два значка: с логотипом мегакорпорации "Арасака" и с символикой самого биочипа. Все предметы упакованы в прочный стальной футляр (стилбук) с дизайном, имитирующим секретную технологию корпорации.

Приобрести 5th Anniversary Collector’s Set можно здесь как в комплекте с Cyberpunk 2077: Ultimate Edition, так и отдельно.