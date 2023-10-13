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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 15 029 оценок

CD Projekt RED выпустили музыкальный lo-fi альбом ремиксов Tapes of Night City

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monk70
Новости

CD Projekt RED сообщила о релизе музыкального lo-fi альбома ремиксов любимых фанатами композиций Cyberpunk 2077 Tapes of Night City, спродюсированны Яцеком Пачорковски

Ищете расслабляющие мелодии для работы, вождения, учебы или просто хорошего настроения? Ознакомьтесь с альбомом «Tapes of Night City», содержащим лоу-файные ремиксы на ваши любимые мелодии из Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty, подготовленные Яцеком Пачорковски.

Порядок треков:

  • 1. П.Т. Адамчик, Бен Кура - Scooter's Song Remix
  • 2. П.Т. Адамчик - Shamans of Chrome Remix
  • 3. Намакопури - Ponpon Shit Remix
  • 4. П.Т. Адамчик, Дамиан Укедже - Kerry's Song Remix
  • 5. Яцек Пачорковски – Aguilar Theme Remix
  • 6. П.Т. Адамчик, Сора Лион - Hardest to Be Remix
  • 7. Марцин Пшибылович, Альфа Такахаши - Kojo no Tsuki Remix
  • 8. П.Т. Адамчик - Escape Remix
  • 9. П.Т. Adamczyk - Reed Thing To Do Remix (feat. DJ URE)
  • 10. П.Т. Адамчик, Ольга Янковская - Never Fade Away Remix

Альбом доступен на стриминговых платформах.

Создатели также подготовили 8-часовую зацикленную версию на YouTube, чтобы вы могли насладиться атмосферой Найт-Сити.

15
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Wolfenstein

у игры не саундтрек а кал, в тоже время у выдьмаков саундтрек просто фантастический

0
neeXXXT

У игры шикарный саундтрек, один из лучших в индустрии игр вообще!

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

хрень, оригинал лучше

-4
Попка Тора

Мне пора! До встречи, Пегач!

-6
Попка Тора

Я это видела 100 лет назад уже, брат моей любимой девочки скидывал
Вы тут следите за актуальностью новостей или чтоооо

-9