CD Projekt RED выпустили музыкальный lo-fi альбом ремиксов Tapes of Night City

CD Projekt RED сообщила о релизе музыкального lo-fi альбома ремиксов любимых фанатами композиций Cyberpunk 2077 Tapes of Night City, спродюсированны Яцеком Пачорковски
Ищете расслабляющие мелодии для работы, вождения, учебы или просто хорошего настроения? Ознакомьтесь с альбомом «Tapes of Night City», содержащим лоу-файные ремиксы на ваши любимые мелодии из Cyberpunk 2077 и Phantom Liberty, подготовленные Яцеком Пачорковски.
Порядок треков:
- 1. П.Т. Адамчик, Бен Кура - Scooter's Song Remix
- 2. П.Т. Адамчик - Shamans of Chrome Remix
- 3. Намакопури - Ponpon Shit Remix
- 4. П.Т. Адамчик, Дамиан Укедже - Kerry's Song Remix
- 5. Яцек Пачорковски – Aguilar Theme Remix
- 6. П.Т. Адамчик, Сора Лион - Hardest to Be Remix
- 7. Марцин Пшибылович, Альфа Такахаши - Kojo no Tsuki Remix
- 8. П.Т. Адамчик - Escape Remix
- 9. П.Т. Adamczyk - Reed Thing To Do Remix (feat. DJ URE)
- 10. П.Т. Адамчик, Ольга Янковская - Never Fade Away Remix
Альбом доступен на стриминговых платформах.
Создатели также подготовили 8-часовую зацикленную версию на YouTube, чтобы вы могли насладиться атмосферой Найт-Сити.
у игры не саундтрек а кал, в тоже время у выдьмаков саундтрек просто фантастический
У игры шикарный саундтрек, один из лучших в индустрии игр вообще!
хрень, оригинал лучше
Мне пора! До встречи, Пегач!
Я это видела 100 лет назад уже, брат моей любимой девочки скидывал
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