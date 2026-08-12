CD Projekt RED запустила программу Creators & Ambassadors для фанатов Cyberpunk 2077 и The Witcher

Компания CD Projekt RED объявила о запуске программы "Creators & Ambassadors Program", которая нацелена на авторов контента и активных участников сообществ вокруг игр Cyberpunk 2077 и The Witcher, чтобы привлекать их к совместным проектам, стримам и офлайн-мероприятиям. Отбором амбассадоров будет заниматься отдельная команда по работе с сообществом и социальным сетям.

Студия планирует отмечать игроков и создателей, которые регулярно генерируют контент и участвуют в развитии сообществ, а также предоставлять им поддержку, включая ранний доступ к информации о будущих проектах, воркшопы и закрытые площадки для обсуждений.

Программа направлена на укрепление связи между разработчиками и фанатами, а также на создание более тесного сотрудничества в рамках развития вселенных игр. Участники программы смогут получать уникальные возможности, такие как участие в эксклюзивных мероприятиях и доступ к закрытым каналам связи, что позволит им быть в курсе новостей и влиять на развитие сообщества.