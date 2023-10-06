CD Projekt RED заявила, что у них запланированы новые проекты с создателями Cyberpunk: Edgerunners ©

В последние недели интерес к киберпанку возродился на фоне шумихи вокруг Cyberpunk 2077 и его сюжетного дополнениия Phantom Liberty. Похоже, что у тех, кто хочет глубже погрузиться во вселенную, будет множество способов сделать это - и не только в играх.

Например, в прошлом году вышло аниме "Киберпанк: Бегущие по краю" получившее широкую известность и разработанное Studio Trigger совместно с CD Projekt RED, и, похоже, эти две компании сотрудничают еще над одним проектом, хотя подробностей о нем сейчас практически нет.

Во время недавней презентации для инвесторов, отвечая на вопрос о том, как CD Projekt RED планирует развивать франшизу Cyberpunk за пределами игр, коммерческий директор компании Михал Новаковски указал на недавно подтвержденную экранизацию, создаваемую в сотрудничестве с Anonymous Content, и предположил, что в разработке находятся и другие подобные проекты, о которых пока не может быть объявлено официально.

Да, у нас есть планы. Именно поэтому мы начали сотрудничать с Anonymous Content. Мы хотим, чтобы что-то произошло. Многое происходит, многое планируется. Мы договорились с Trigger еще в 2018 году, но "Бегущие по краю" стартовали только в 2022 году, поэтому в течение нескольких лет мы не говорили об этом, потому что это не было готово. Есть планы, о которых мы предпочитаем молчать до тех пор, пока не появится что-то, о чем можно говорить, пока не будет действительно что-то, что можно обсудить, какой-то конкретный анонс. Когда придет время, мы вам расскажем". Я знаю, что повторяюсь, но да, общее направление таково - идти этим путем, это стратегически важно для нас.

Между тем, главный креативный директор Адам Бадовски (Adam Badowski) добавил, что CD Projekt соблюдает правила официальных анонсов, действующие в отношении партнеров, с которыми она работает - в данном случае это снова Studio Trigger.

Важно также то, что у Trigger, нашего партнера, есть определенные правила анонсирования проектов, и мы должны им соответствовать.