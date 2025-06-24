CD Projekt утверждает, что Cyberpunk 2077 стала крупнейшим релизом сторонних разработчиков на NS2

Консоль Nintendo Switch 2 появилась в продаже в начале этого месяца и уже получила большую поддержку со стороны сторонних студий, переиздающих свои старые игры на новой консоли. Такая стратегия принесла свои плоды, особенно для CD Projekt.

По словам Михала Новаковски, генерального директора CD Projekt, Cyberpunk 2077 стала самым крупным релизом от сторонних разработчиков на Switch 2 на физических носителях, уступив по количеству проданных копий только играм от Nintendo.

Мы рады, что Cyberpunk 2077 на Switch 2 вошла в число самых продаваемых игр на физических носителях, уступив лишь собственным играм Nintendo. Важно помнить, что эта платформа в значительной степени ориентирована на игры от внутренних студий, которые доминируют по объему продаж.

Компания CD Projekt надеется, что общие продажи игры для новой консоли Nintendo будут более равномерными, чем при запуске на других крупных платформах.

В нашем случае мы ожидаем, что продажи Cyberpunk 2077 на Nintendo Switch 2 будут более распределены во времени, в отличие от наших крупных релизов на других платформах.

Ранее стало известно, что Cyberpunk 2077 заняла второе место по продажам на физических носителях в США, уступив лишь Mario Kart World.