CD Projekt в равной степени относилась к главным героям Cyberpunk 2077 - мужчине и женщине

В Cyberpunk 2077 игроки смогут выбрать мужскую или женскую версию протагониста Ви, но разработчики CD Projekt Red с самого начала создания игры делали так, чтобы они оба были одинаково актуальны.
Выступая на подкасте Answered, ведущий дизайнер квестов CD Projekt Red Блажей Августинек рассказал об интересной тактике, которую использовали разработчики, чтобы у персонажа не было одного конкретного мировоззрения.
Забавная история: когда мы работали над Cyberpunk, мы приняли осознанное решение, что дизайнеры квестов будут думать о Ви как о женском персонаже, а сценаристы - как о мужском. Поэтому мы не хотели, чтобы у нас был какой-то взгляд, будь то женский или мужской, и подход к миру.
По словам Августинека, для него Ви всегда останется женщиной, и он не воспринимает персонажа-мужчину как настоящего героя игры. Но другие сотрудники CD Projekt Red, скорее всего, считают иначе. Эта тема горячо обсуждалась с момента выхода Cyberpunk 2077, когда игроки задавались вопросом, кто из них является каноническим персонажем или кто чувствует себя более аутентичным в этом мире. Но, как оказалось, и то, и другое.
По словам директора по нарративу CD Projekt Red Филиппа Вебера, это разительно отличается от работы над играми серии The Witcher, поскольку большинство сотрудников студии, если не все, были хорошо знакомы с давним главным героем Геральтом из Ривии.
Это был действительно осознанный голос, потому что мы привыкли к Геральту. Мы всегда привыкли писать для Геральта, делать квесты для Геральта, поэтому, когда мы узнали: "Хорошо, мы создаем нового персонажа, и этот персонаж может быть женщиной", мы взяли за правило при написании документов по дизайну квестов всегда писать "она". Таким образом, мы напоминаем себе в мозгу, что это другой тип персонажа, и теперь нам приходится учитывать больше, чем, возможно, в случае с Геральтом.
Тем самым, объясняет Филипп, разрабатывая игру, они все время напоминали себе, что работают с совершенно новым героем, и так поэтапно отвыкли от того, чтобы создавать Ви в привычном для них стиле Геральта.
Поэтому у Ви мужчины и женщины одинаковая походка?
А насколько они отличаются? Я, ассоциируя себя с созданными персонажами, играю за мужчин. А потому совершенно не знаком с женскими Ви, Шепард, Серым Стражем и так далее.
Если отличия только в обращении к герою и романтических линиях, то сюжетно я ничего не теряю.
я проходил игру за оба пола и каких-то различий, кроме тех, что ты указал, я не заметил, так что да. Ты ничего не потерял.
Но на этапе промоушена, в трейлерах показывали трёх разных мужчин
даже тот промо ролик с которым они до сих пор носятся, по сюжету игры после ограбы Кампэки плаза мы приходим к Дэкстеру Дешону, в ролике, залутаный вслюни с клинками богомола, с крутым прикидом, а в реальности, нищеброд в "розовых трусах" и не понятной майке с одним глазным имплантом, но можно заявить: "да что вы понимаете в маркетинге?" но ска что за маркетинг такой который заставляет думать что разрабы возжелали блистать на олимпе а обо..срались на дне мариинской впадины?!
Ну естественно, ведь в Европе сейчас деградация полным ходом. Хотя как ,сказать, а была ли Европа когда то с мозгами ли вообще!?))))
Да-да верим, верим, только сейчас снимем лапшу с ушей. На всех обложках к игре - баба = в равной степени относились к главным героям. И кстати, здесь вверху на картинке я вижу только двух уродливых мужиков.
Только Винцент, только канон, не понимаю душевно больных которые считают иначе.
Два пола-не канон,потому что разрабы не сделали ГГ чёрным трансом.
Именно по этому играя за женского персонажа тебе придётся два раза отыгрывать ковырялку, хочешь ты этого или нет...
Интересный подход к созданию игр - кто в лес, кто по дрова. Может от того киберпанк и обделался на старте, что дизайнеры видели игру про будущее, а сценаристы - в машинах лошадей, а в мегаполисе леших и прочую лесную нечисть?
игра детства
Ви женщина это ужасно, абсолютно женский род не подходит этому персонажу. Я когда смотрю видосы с ви женщиной, меня аж коробит, настолько это не гармонично.
согласен!
Поплачь инцел
лучшеб о сюжете думали которого нет
Сложнее назвать то, что в ней есть
а чо не так с сюжетом?