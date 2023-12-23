CD Projekt в равной степени относилась к главным героям Cyberpunk 2077 - мужчине и женщине

В Cyberpunk 2077 игроки смогут выбрать мужскую или женскую версию протагониста Ви, но разработчики CD Projekt Red с самого начала создания игры делали так, чтобы они оба были одинаково актуальны.

Выступая на подкасте Answered, ведущий дизайнер квестов CD Projekt Red Блажей Августинек рассказал об интересной тактике, которую использовали разработчики, чтобы у персонажа не было одного конкретного мировоззрения.

Забавная история: когда мы работали над Cyberpunk, мы приняли осознанное решение, что дизайнеры квестов будут думать о Ви как о женском персонаже, а сценаристы - как о мужском. Поэтому мы не хотели, чтобы у нас был какой-то взгляд, будь то женский или мужской, и подход к миру.

По словам Августинека, для него Ви всегда останется женщиной, и он не воспринимает персонажа-мужчину как настоящего героя игры. Но другие сотрудники CD Projekt Red, скорее всего, считают иначе. Эта тема горячо обсуждалась с момента выхода Cyberpunk 2077, когда игроки задавались вопросом, кто из них является каноническим персонажем или кто чувствует себя более аутентичным в этом мире. Но, как оказалось, и то, и другое.

По словам директора по нарративу CD Projekt Red Филиппа Вебера, это разительно отличается от работы над играми серии The Witcher, поскольку большинство сотрудников студии, если не все, были хорошо знакомы с давним главным героем Геральтом из Ривии.

Это был действительно осознанный голос, потому что мы привыкли к Геральту. Мы всегда привыкли писать для Геральта, делать квесты для Геральта, поэтому, когда мы узнали: "Хорошо, мы создаем нового персонажа, и этот персонаж может быть женщиной", мы взяли за правило при написании документов по дизайну квестов всегда писать "она". Таким образом, мы напоминаем себе в мозгу, что это другой тип персонажа, и теперь нам приходится учитывать больше, чем, возможно, в случае с Геральтом.

Тем самым, объясняет Филипп, разрабатывая игру, они все время напоминали себе, что работают с совершенно новым героем, и так поэтапно отвыкли от того, чтобы создавать Ви в привычном для них стиле Геральта.