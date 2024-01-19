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Cyberpunk 2077 10.12.2020
Экшен, Ролевая, От первого лица, Открытый мир, Киберпанк
8.8 19 570 оценок

CD Projekt выпустила динамичную тему Cyberpunk 2077 для Xbox Series X|S

monk70
Новости

CD Projekt RED официально приступила к подготовке второго Cyberpunk, но на рынок он выйдет только через несколько лет. Однако поляки не дают нам забыть о приключениях Ви и только что появилось приятное дополнение для владельцев Xbox Series X|S.

Игроки могут установить на своей Xbox Series X|S динамичную тему Cyberpunk 2077, изображающую город, полный неоновых огней. Создатели разработали несколько движущихся элементов и в данном случае идею надо оценить – по сути, это небольшой проект, и он может украсить меню консоли преданных поклонников CD Projekt RED.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
BoT_TaK_BoT

сони, которые за все это время так и не запилили возможность менять темы на пс5

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