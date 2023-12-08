CDPR благодарит фанатов Cyberpunk 2077 за награду на The Game Awards: "Без вас мы бы не справились"

CD Projekt RED получила награду за свой нелегкий труд. Разработчики Cyberpunk 2077 получили статуэтку на церемонии The Game Awards и решили поблагодарить свое сообщество, ведь именно благодаря ему была решена эта непростая задача.
Cyberpunk 2077 прошла очень долгий путь, ведь игра не была готова ко дню релиза и ужасно работала на консолях предыдущего поколения и на слабых ПК. Однако студия взялась за существенную перестройку, и в итоге их труд был вознагражден.
Игра получила не менее четырех номинаций на The Game Awards в этом году, но можно с уверенностью сказать, что компания забрала домой самый главный приз.
Cyberpunk 2077 получила статуэтку "Лучшая поддержка игры", которая как нельзя лучше подытоживает напряженную работу CD Projekt RED. За последние несколько месяцев компания выпустила два крупных обновления для игры, а также предложила игрокам полноценное расширение.
Это была дикая поездка. Но мы бы не справились без вас, нашего сообщества.
Спасибо за вашу постоянную любовь и поддержку
CD Projekt RED приступает к следующей главе в своей истории. Основное отделение студии работает над первой частью новой трилогии "Ведьмака", в то же время в Бостоне будет сформирована вторая команда для работы над следующим Cyberpunk. Теперь компания будет разрабатывать две ААА-игры одновременно, но больших релизов и (потенциально) наград нам придется ждать несколько лет.
не нужно было выпускать на консолях прошлого поколения и хейта бы не было такого
Ага, конечно, проблема ж именно в них, а не хитрожопых поляках
Дело же не только в багах. Прожекты описывали игру мечты, рассказывали про небывалые возможности. В итоге, половина функций в игре не было на релизе
орали в основном обладатели консолей предыдущего поколения
на пк же было не плохо
движок на котором стоит киберпанк был готов только в 18 году
разрабы не успели все добавить и оптимизировать вот и поотключали что б хоть как то работало
а бизнесмена который был во главе разработки перед релизом ушел вот почему дополнение вышло отличным
Ну вообще, да. Везде, кроме этого древнего барахла, кибер игрался нормально.
Даже на GTX 1050ti можно пройти без шакальных текстур.
Уроды лицемерные.
Для фанатиков они святые, ведь спустя 3 года добавили метро))))
Почему? Потому что починили игру, а не забросили, как ЕА с половиной игр-сервисов?
Они, конечно, молодцы, что игру не бросили, но вообще-то это их косяк изначально, что они рекламировали Киберпанк как нечто невиданное в жанре РПГ, а потом вышло то, что вышло.
Эх, а они ведь могли создать что-то такое. Деньги, опыт, время- всё было.
Ладно, времени не было, но тут вопрос в прогибах под инвесторов.
Если честно, немного радует, что действительно игру довели до ума. А не: "Ой, доходы не такие, сворачиваем поддержку и пилим дальше конвеер", как у одной студии часто бывает...
Только у одной?
Охотно верю, что эти продажные номинации выданы заслужено)))
Старшиту это не показывайте)
Многие всегда меня минусуют когда я высказываю мнение об этой игре.
Но без лукизма и попыток в провокации. Игра шла на моем компьютере изначально хорошо. Были визуальные баги и не больше. Оптимизация была нормальная. Не скажу что вау, но жаловаться просто не на что было.
Игру нельзя было выпускать на консоли, как написал мистер Диабло в комментариях.
Железо 2010х годов с ссд 2020 года не способно выдавать адекватную картинку.
Всё пришло к тому, что мы играем на компьютере в апскейл картинку, вместо нормально разрешения. Мыло пришло с консолей. Ублюдский фов пришел с консолей. ЛГБТ пришло с консолей. Ладно всё, меня не туда понесло.
Я знаю о плюсах игры на консолях и понимаю почему люди покупают их. Но маркейтинг очень похож на пресловутый айфон.