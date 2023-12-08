CDPR благодарит фанатов Cyberpunk 2077 за награду на The Game Awards: "Без вас мы бы не справились"

CD Projekt RED получила награду за свой нелегкий труд. Разработчики Cyberpunk 2077 получили статуэтку на церемонии The Game Awards и решили поблагодарить свое сообщество, ведь именно благодаря ему была решена эта непростая задача.



Cyberpunk 2077 прошла очень долгий путь, ведь игра не была готова ко дню релиза и ужасно работала на консолях предыдущего поколения и на слабых ПК. Однако студия взялась за существенную перестройку, и в итоге их труд был вознагражден.

Игра получила не менее четырех номинаций на The Game Awards в этом году, но можно с уверенностью сказать, что компания забрала домой самый главный приз.



Cyberpunk 2077 получила статуэтку "Лучшая поддержка игры", которая как нельзя лучше подытоживает напряженную работу CD Projekt RED. За последние несколько месяцев компания выпустила два крупных обновления для игры, а также предложила игрокам полноценное расширение.

Это была дикая поездка. Но мы бы не справились без вас, нашего сообщества.



Спасибо за вашу постоянную любовь и поддержку

CD Projekt RED приступает к следующей главе в своей истории. Основное отделение студии работает над первой частью новой трилогии "Ведьмака", в то же время в Бостоне будет сформирована вторая команда для работы над следующим Cyberpunk. Теперь компания будет разрабатывать две ААА-игры одновременно, но больших релизов и (потенциально) наград нам придется ждать несколько лет.