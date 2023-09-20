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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 12 774 оценки

CDPR напомнила о повышенных системных требованиях Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

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ltdx
Новости

Уже завтра, 21 сентября, состоится выход масштабного обновления 2.0 для Cyberpunk 2077, которое не только исправит многочисленные проблемы игры, но и подготовит почву к релизу сюжетного аддона Phantom Liberty, который намечен на 26 сентября. В связи с этим CD Projekt RED решила напомнить об изменившихся системных требованиях компьютерной версии игры. Студия опубликовала соответствующих буклет и сопроводила его следующим сообщением в X:

Внимание игроки! Предстоящее обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 привнесет в игру интересные изменения, включая обновленные системные требования. Напоминаем, что новое обновление игры будет поддерживать только SSD. Не забудьте проверить, соответствует ли ваш компьютер новым требованиям!
Если вы используете моды, мы рекомендуем удалить их до обновления до версии 2.0. Из-за огромного количества изменений они могут вызвать больше проблем, чем обычно. Подождите, пока сообщество моддеров обновит их до новой версии игры.
15
35
Комментарии: 35
Ваш комментарий
KAMA33

Ждем

8
jax baron

типа я играл на высоких- улечу на низких что ли?

5
PlatinumJack

рано еще конечно что-то говорить, но рекомендуемый процессор настораживает, если игра будет долбить в проц, то будут фризы как в ластавасе

3
Николай Ололай

Будет как на релизе основной игры. Все те же самые проблемы.

4
NaRn1k Николай Ололай

Только на этот раз, они решили не оптимизировать игру, а просто увеличить системки.

Поступили, как Тодд Говард - это не старфилд плохой, а ваши системы не обновленные(с).

Эххх.

4
Гомер11

Оптимизона нет, но вы держитесь, на 4070 35 фпс, okay guy.

3
Feliskotta

Тодд Говард одобряет

2
Twiceasniceasguys

1060 еще поживет, старушка

1
Destroited
будет поддерживать только SSD

Печалька придется сносить Сранфилд (хотя не игра и была так что вроде и не жаль), Cyberpunk 2077 мне куда интереснее жалкой поделки от беседки.

1
Feliskotta

А где требования для 1440р с лучами и без?

1
ka4o4ek

Засунут пускай это себе обратно, откуда вылезло.

0
V1RuS.pr||0

как они задолбали своими обязательными ССД - в играх разницы 0 между hhd и ssd (кроме загрузок)

0
BORGER390

Ого, ваша секта еще не расспалась? Уже даже ваши ютуберы, которые орали на то, что ssd никак не влияет на производительность - забрали свои слова обратно. За что ты воюешь?

2
Сетеш

Небось на 7-ке до сих пор сидишь?

0
Faryanit BORGER390

За актуальность семёрки)

0
Kot9ipa12392 BORGER390

Это кто и где забрал свои слова назад? Средний ФПС конечно ниже за счёт время на подгрузки/подлаги текстур (1%, 0.1%), но это в целом меньше 5% влияния на производительность.

0
VELENA-RU

Я Готова :D только длс не купила :D

0
2dspace

Интересно можно ли будет ДЛС пиратское вшить в лицензию стим и оффлайн пройти))

0
BORGER390 2dspace

скорее всего да, денувы же нету

0
wiezmin 2dspace

Тогда уж проще тупо спиратить полный билд

1
Faryanit 2dspace

Скорее всего сработает если просто полностью пиратку (без файлов эмулятора) в папку стимовской игры закинуть.

0
DemonLrus

ssd внешний пойдет?

0
mangol335

бля на 8 гиговой без примочек даже не ела ,а здесь 8 минималка п...ц

0
Михаил Исламов

Чё то я сомневаюсь, что 4080 вывезет в 4к, разве что с генератором.

-1
Lucrise

там снизу так и написано.

0
_RedLion_

Опять забили на оптимизон, а говорили, что ваши пк будут пепегреваться из-за того, что мы выжмем всю мощность из вашего компа... ага да... похоже опять будут текстуры над текстурами, новые полигоны над старыми, тогда неудивительно, что системные требования выросли. Ну ничего модеры все исправят, Тодд их научил

-1
luVol

Ещё закадровую работу с синематиком показали зачем-то

-2
Gector17792020

пойдет или нет уже

-2
СнопакДоминатор

Смешно

2
KANSERVATOR

не пойдёт, покупай 4060

1
Gector17792020 KANSERVATOR

у самаого денег небыло родители купили и пантуешьсятиперь

0
wiezmin

Меньше чем по факту требовалось на старте XD

-3
MunchkiN 616

на старте требовался какой то около современный процессор и что-то типа 2080 для кинематографичных 1080р

0
wiezmin MunchkiN 616

Я же уточнил "по факту", так то она и на ps4 типа играбельна на бумаге была в первой версии, а по итогу выпили с стора спустя пару дней

0
Floww

в целом нормально, в 2к на средне-высоких с лучиками заработает)

-4