CDPR напомнила о повышенных системных требованиях Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Уже завтра, 21 сентября, состоится выход масштабного обновления 2.0 для Cyberpunk 2077, которое не только исправит многочисленные проблемы игры, но и подготовит почву к релизу сюжетного аддона Phantom Liberty, который намечен на 26 сентября. В связи с этим CD Projekt RED решила напомнить об изменившихся системных требованиях компьютерной версии игры. Студия опубликовала соответствующих буклет и сопроводила его следующим сообщением в X:
Внимание игроки! Предстоящее обновление 2.0 для Cyberpunk 2077 привнесет в игру интересные изменения, включая обновленные системные требования. Напоминаем, что новое обновление игры будет поддерживать только SSD. Не забудьте проверить, соответствует ли ваш компьютер новым требованиям!
Если вы используете моды, мы рекомендуем удалить их до обновления до версии 2.0. Из-за огромного количества изменений они могут вызвать больше проблем, чем обычно. Подождите, пока сообщество моддеров обновит их до новой версии игры.
Ждем
типа я играл на высоких- улечу на низких что ли?
рано еще конечно что-то говорить, но рекомендуемый процессор настораживает, если игра будет долбить в проц, то будут фризы как в ластавасе
Будет как на релизе основной игры. Все те же самые проблемы.
Только на этот раз, они решили не оптимизировать игру, а просто увеличить системки.
Поступили, как Тодд Говард - это не старфилд плохой, а ваши системы не обновленные(с).
Эххх.
Оптимизона нет, но вы держитесь, на 4070 35 фпс, okay guy.
Тодд Говард одобряет
1060 еще поживет, старушка
Печалька придется сносить Сранфилд (хотя не игра и была так что вроде и не жаль), Cyberpunk 2077 мне куда интереснее жалкой поделки от беседки.
А где требования для 1440р с лучами и без?
Засунут пускай это себе обратно, откуда вылезло.
как они задолбали своими обязательными ССД - в играх разницы 0 между hhd и ssd (кроме загрузок)
Ого, ваша секта еще не расспалась? Уже даже ваши ютуберы, которые орали на то, что ssd никак не влияет на производительность - забрали свои слова обратно. За что ты воюешь?
Небось на 7-ке до сих пор сидишь?
За актуальность семёрки)
Это кто и где забрал свои слова назад? Средний ФПС конечно ниже за счёт время на подгрузки/подлаги текстур (1%, 0.1%), но это в целом меньше 5% влияния на производительность.
Я Готова :D только длс не купила :D
Интересно можно ли будет ДЛС пиратское вшить в лицензию стим и оффлайн пройти))
скорее всего да, денувы же нету
Тогда уж проще тупо спиратить полный билд
Скорее всего сработает если просто полностью пиратку (без файлов эмулятора) в папку стимовской игры закинуть.
ssd внешний пойдет?
бля на 8 гиговой без примочек даже не ела ,а здесь 8 минималка п...ц
Чё то я сомневаюсь, что 4080 вывезет в 4к, разве что с генератором.
там снизу так и написано.
Опять забили на оптимизон, а говорили, что ваши пк будут пепегреваться из-за того, что мы выжмем всю мощность из вашего компа... ага да... похоже опять будут текстуры над текстурами, новые полигоны над старыми, тогда неудивительно, что системные требования выросли. Ну ничего модеры все исправят, Тодд их научил
Ещё закадровую работу с синематиком показали зачем-то
пойдет или нет уже
Смешно
не пойдёт, покупай 4060
у самаого денег небыло родители купили и пантуешьсятиперь
Меньше чем по факту требовалось на старте XD
на старте требовался какой то около современный процессор и что-то типа 2080 для кинематографичных 1080р
Я же уточнил "по факту", так то она и на ps4 типа играбельна на бумаге была в первой версии, а по итогу выпили с стора спустя пару дней
в целом нормально, в 2к на средне-высоких с лучиками заработает)