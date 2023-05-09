Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.5 10 125 оценок

CDPR напомнила о своей спорной награде Steam за Cyberpunk 2077

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R_Mor
Новости

Как вы помните, голосование сообщества на Steam Awards 2022 принесло Cyberpunk 2077 награду в категории "Плод любви". Обычно эту награду получают игры, которые долгое время улучшаются разработчиками (например, No Man's Sky). С Cyberpunk 2077 все было немного иначе - с момента его выхода прошло два года, и это время студия CD Projekt Red потратила в основном на латание недостатков.

Именно поэтому многие геймеры резко критиковали выбор сообщества Steam, указывая, что он был обусловлен популярностью Cyberpunk 2077, которую еще больше подогрел выход аниме Cyberpunk: Edgerunners. Был и "ревью бомбинг" - хотя и в небольших масштабах.

Теперь красные решили, так сказать, подлить масла в огонь. Сегодня на Twitter-аккаунте Cyberpunk 2077 они опубликовали сообщение с фотографией этой спорной награды, которая недавно была доставлена в штаб-квартиру студии. "Мы освобождаем для нее место на полке", - написали разработчики.

С одной стороны, это можно рассматривать как обычный пост в соцсетях - большинство компаний, вероятно, вели бы себя аналогичным образом. Однако, с другой стороны, трудно не расценить заявление CDPR как тонкую оплошность или намеренную провокацию, направленную на возобновление дискуссии, охватившей Интернет в январе 2023 года. Компания, безусловно, знала об этом.

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Комментарии: 5
Ваш комментарий
mongol312

Да пусть хоть они ее отольют в бронзе в масштабе 1:10 и выставят на улице, их игра и репутация от этого лучше не станет. Создателей хороших игр больше нет, есть жадные корпораты.

1
Diablonos

Видьмак 3 - сотни наград.

Кибервсранк - одна награда.

Куда ушло 320 лямов? Хомякам за щеку.

1
Лариан Яна

Тише, команда разработки не знает же, что в игру вообще деньги вложены

1
Локомотор Чемодан

Лучше бы они бросили силы на доработку своего DLC на Киберпук, а не полку освобождали, тупорылые ляхи.

-3
SloT124

Погоди, ты серьёзно полагаешь, что данные действия, а именно пост про награду и так называемая уборка на полке для этой награды влияют непосредственно на разработку длц кп2077, ты сейчас серьёзно?

2