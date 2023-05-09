CDPR напомнила о своей спорной награде Steam за Cyberpunk 2077 ©

Как вы помните, голосование сообщества на Steam Awards 2022 принесло Cyberpunk 2077 награду в категории "Плод любви". Обычно эту награду получают игры, которые долгое время улучшаются разработчиками (например, No Man's Sky). С Cyberpunk 2077 все было немного иначе - с момента его выхода прошло два года, и это время студия CD Projekt Red потратила в основном на латание недостатков.

Именно поэтому многие геймеры резко критиковали выбор сообщества Steam, указывая, что он был обусловлен популярностью Cyberpunk 2077, которую еще больше подогрел выход аниме Cyberpunk: Edgerunners. Был и "ревью бомбинг" - хотя и в небольших масштабах.

Теперь красные решили, так сказать, подлить масла в огонь. Сегодня на Twitter-аккаунте Cyberpunk 2077 они опубликовали сообщение с фотографией этой спорной награды, которая недавно была доставлена в штаб-квартиру студии. "Мы освобождаем для нее место на полке", - написали разработчики.

С одной стороны, это можно рассматривать как обычный пост в соцсетях - большинство компаний, вероятно, вели бы себя аналогичным образом. Однако, с другой стороны, трудно не расценить заявление CDPR как тонкую оплошность или намеренную провокацию, направленную на возобновление дискуссии, охватившей Интернет в январе 2023 года. Компания, безусловно, знала об этом.