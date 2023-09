CDPR никогда не думала отказываться от Cyberpunk 2077 в течение последних трех лет ©

CD Projekt Red всегда оставалась верна своим играм. The Witcher и The Witcher 2 получили значительно улучшенные дополненные издания примерно через год после выхода, а The Witcher 3 - совсем недавно, спустя целых семь лет - большое обновление для нового поколения. Но ни одна из этих игр не имела такой жесткой посадки, как Cyberpunk 2077, которая привела к разным последствиям - от увольнения сотрудников до коллективных исков. Список того, что нужно было исправить, был огромен, а список того, что можно было улучшить, был еще длиннее. Казалось, что в какой-то момент CD Projekt придется бросить игру и двигаться дальше - тем более что студия решила перевести свои будущие проекты на движок Unreal Engine 5, облегчив уход REDengine из Cyberpunk.



Но, по словам директора Cyberpunk 2077 Гейба Аматанджело, который занял этот пост вскоре после запуска игры в мае, бросать разработку никогда не входило в планы.

В самом начале моего разговора с боссом и советом директоров я сказал следующее: Я верю в команду, я верю в эту ИС, но я хочу сделать все правильно. И для этого мне нужна поддержка. И они сказали: "Да, у вас есть поддержка".

Патч 1.5, вышедший в феврале 2022 года, содержал значительные графические улучшения для консолей нового поколения, а также некоторые переработанные перки, изменения в ИИ и управлении, возможность изменения внешности и новые предметы экипировки. Этого могло бы быть достаточно, чтобы назвать игру "завершенной", но шестеренки уже двигались к гораздо более глубоким изменениям патча 2.0.

Основа, которую мы заложили в 1.5 и 1.6, стала кульминацией плана 2.0. Все было намечено. Не совсем точно, со временем он стал более совершенным, но он был намечен. Вы можете увидеть некоторые из них на примере небольших улучшений ИИ в 1.5 - они были использованы для перехода к 2.0. Мысль была такой: "Какие есть пробелы и как их заполнить, чтобы получить полноценный опыт, который, надеюсь, все себе представляют и хотят играть?".

Эти "пробелы" привели к тому, что в 2.0 были полностью переработаны деревья перков, значительно расширена система киберимплантов, появились автомобильные бои, более умные полицейские и многие другие изменения.



В итоге трехлетняя игра принесла свои плоды: Cyberpunk держится в лидерах продаж в Steam, демонстрируя лучшие показатели по количеству игроков с момента запуска и выгодно отличаясь от других крупных ролевых игр, вышедших в этом году. И вот, наконец, пришло время команде разработчиков приступить к созданию продолжения.