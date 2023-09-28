на главную
об игре
Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.6 13 650 оценок

CDPR объявила конкурс скриншотов Cyberpunk 2077 - можно выиграть видеокарту

Simple Jack
Новости

28 сентября стартовал конкурс скриншотов Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED. Разработчики предложили фанатам поделиться внутриигровыми фотографиями, которые отражают различные аспекты игрового мира.

Всего участники могут подать заявки в трех категориях: «Дорожные бои», «Песий город», а также «Жизнь нетраннера». Снимки должны быть сделаны исключительно в фоторежиме и предоставлены жюри в исходном виде без обработки. Оценивать изображения будут сотрудники CDPR, которые выберут три лучших скриншота в каждой номинации. Победителей наградят ценными призами.

  • 1 место — NVIDIA GeForce RTX 4090, статуэтка из коллекционного издания Cyberpunk 2077 и геймпад Xbox Design Lab Elite Series 2, вдохновленный дополнением Phantom Liberty.
  • 2 место — кресло Cyberpunk 2077 TITAN Evo с обшивкой на выбор участника, статуэтка из коллекционного издания и контроллер.
  • 3 место — статуэтка из коллекционного издания, ваучер на $300 для магазина CDPR Gear и геймпад.

Заявки принимаются до 19 октября 2023 года. Победителей объявят позднее — только 19 ноября.

Источник  
9
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Nell_0071

Россия и Белоруссия в счёт не входила 😂

5
ChiefChelios

а где здесь выкладывать?

3
Twiceasniceasguys

Пустые обещания, висящие в воздухе здания, глючащие квесты, мервый город и мертвые нпс. И куча маркетинга. Пора, наконец, покончить с этим, вернуться к тому, что у нас получалось хорошо - к Ведьмаку. Прощай.

0
azusuguwa

ты на ссд игру установи клоун и графику и детализацию повыше поставь

-5
Twiceasniceasguys azusuguwa

У меня ссд м2, клоун, такой, на который тебе отчим даст только после анальной пенетрации

0
Юркец azusuguwa

че ты агришся на не знакомого тебе человека, стыдоба...

0
Dead_s_benzopiloy Twiceasniceasguys

какой-то у тебя стремный графен, у меня фулхд лучше выглядит. на консоли играешь что ли?

0
maksimfighter

начал проходить такая скукота, еще и механик дурацких натырили с других игр, скажите этот брейденс и по камерам ввести робота всю игру будет ??? меня эти камеры бесили еще в watch dogs, а брейнданс в чистую скопирован с детройтаи

0