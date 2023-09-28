CDPR объявила конкурс скриншотов Cyberpunk 2077 - можно выиграть видеокарту

28 сентября стартовал конкурс скриншотов Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED. Разработчики предложили фанатам поделиться внутриигровыми фотографиями, которые отражают различные аспекты игрового мира.
Всего участники могут подать заявки в трех категориях: «Дорожные бои», «Песий город», а также «Жизнь нетраннера». Снимки должны быть сделаны исключительно в фоторежиме и предоставлены жюри в исходном виде без обработки. Оценивать изображения будут сотрудники CDPR, которые выберут три лучших скриншота в каждой номинации. Победителей наградят ценными призами.
- 1 место — NVIDIA GeForce RTX 4090, статуэтка из коллекционного издания Cyberpunk 2077 и геймпад Xbox Design Lab Elite Series 2, вдохновленный дополнением Phantom Liberty.
- 2 место — кресло Cyberpunk 2077 TITAN Evo с обшивкой на выбор участника, статуэтка из коллекционного издания и контроллер.
- 3 место — статуэтка из коллекционного издания, ваучер на $300 для магазина CDPR Gear и геймпад.
Заявки принимаются до 19 октября 2023 года. Победителей объявят позднее — только 19 ноября.
Россия и Белоруссия в счёт не входила 😂
а где здесь выкладывать?
Пустые обещания, висящие в воздухе здания, глючащие квесты, мервый город и мертвые нпс. И куча маркетинга. Пора, наконец, покончить с этим, вернуться к тому, что у нас получалось хорошо - к Ведьмаку. Прощай.
ты на ссд игру установи клоун и графику и детализацию повыше поставь
У меня ссд м2, клоун, такой, на который тебе отчим даст только после анальной пенетрации
че ты агришся на не знакомого тебе человека, стыдоба...
какой-то у тебя стремный графен, у меня фулхд лучше выглядит. на консоли играешь что ли?
начал проходить такая скукота, еще и механик дурацких натырили с других игр, скажите этот брейденс и по камерам ввести робота всю игру будет ??? меня эти камеры бесили еще в watch dogs, а брейнданс в чистую скопирован с детройтаи