CDPR официально представила Cyberpunk 2077 Ultimate Edition

Всего через две недели CD PROJEKT RED выпустит Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Игра расскажет полную историю наемника по имени Ви, объединив в себе Cyberpunk 2077 и ее дополнение Phantom Liberty, а также обновление 2.0. Игра будет доступна в цифровом и физическом виде на некоторых рынках с 5 декабря.
Игра будет доступна для приобретения в цифровом виде и в физической коробке, что станет первым физическим изданием Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения. Конкретную стоимость нового издания пока неизвестна, но по данным утечек она должна составить 60 долларов.
Cyberpunk 2077: Ultimate Edition выходит 5 декабря для Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК.
А почему обновление 2.0, если патчи уже дошли вроде бы до 2.2?...
Похоже, в 2024 году уже можно будет приобщиться к Cyberpunk 2077.
Обложка ужасная
Вот теперь после 5-го числа можно будет и поиграть, наконец-то дождался! =))
Всё? Можно играть? Или дальше теперь пусть энтузиасты доделывают?
На PS5 без модов вроде вполне, не хватает нормального режима покупки шмоток и нет причесок, как у НПС.
P.S. Интересно, все же полное издание на диске или DLC кодом, ведь в случае, если на диске, то есть вероятность, что озвучка будет у DLC, а вот обложка явно будет без перевода.
Хоть на диске, хоть кодом у длс в любом случае не будет русской озвучке
На диске только на боксе.
Это будет самым странным изданием.
Они разве эту информацию уже подтвердили? Если они продвигают защиту от перепродажи, досадно, лучше бы просто привязку к аккаунту делали, ну а так, на PS5 по сути все равно есть версия от PS4, значит на диске можно для XSX взять. Вообще, лучше бы оставили полное физическое издание с патчами. Спустя много лет с таким подходом, как сейчас, мало кто сможет запустить игру, если снес ее с консоли. Походу только Sony делает полные издания, даже у Capcom после MHW Iceborn полных изданий не стало.
Наконец-то Киберпанк 2077 выйдет. Доиграю что уже наметил и в туда.
Обязательно прикуплю на мою PS5 отличная времяубивалка раз 15 уже прошол☺️