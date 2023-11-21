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Cyberpunk 2077 10.12.2020
8.7 16 915 оценок

CDPR официально представила Cyberpunk 2077 Ultimate Edition

butcher69
Новости

Всего через две недели CD PROJEKT RED выпустит Cyberpunk 2077: Ultimate Edition для Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК. Игра расскажет полную историю наемника по имени Ви, объединив в себе Cyberpunk 2077 и ее дополнение Phantom Liberty, а также обновление 2.0. Игра будет доступна в цифровом и физическом виде на некоторых рынках с 5 декабря.

Игра будет доступна для приобретения в цифровом виде и в физической коробке, что станет первым физическим изданием Cyberpunk 2077 для консолей нового поколения. Конкретную стоимость нового издания пока неизвестна, но по данным утечек она должна составить 60 долларов.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition выходит 5 декабря для Xbox Series X|S, PlayStation 5 и ПК.

20
17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Dmitriy_1981

А почему обновление 2.0, если патчи уже дошли вроде бы до 2.2?...

6
Tiger Goose

Похоже, в 2024 году уже можно будет приобщиться к Cyberpunk 2077.

4
Punisher1

Обложка ужасная

3
Bartalbi Bond

Вот теперь после 5-го числа можно будет и поиграть, наконец-то дождался! =))

1
TAPAKAH222

Всё? Можно играть? Или дальше теперь пусть энтузиасты доделывают?

0
Kenn1y

На PS5 без модов вроде вполне, не хватает нормального режима покупки шмоток и нет причесок, как у НПС.

P.S. Интересно, все же полное издание на диске или DLC кодом, ведь в случае, если на диске, то есть вероятность, что озвучка будет у DLC, а вот обложка явно будет без перевода.

-3
SlavaJeik Kenn1y

Хоть на диске, хоть кодом у длс в любом случае не будет русской озвучке

1
Usurper Kenn1y

На диске только на боксе.

1
Kenn1y SlavaJeik

Это будет самым странным изданием.

1
Kenn1y Usurper

Они разве эту информацию уже подтвердили? Если они продвигают защиту от перепродажи, досадно, лучше бы просто привязку к аккаунту делали, ну а так, на PS5 по сути все равно есть версия от PS4, значит на диске можно для XSX взять. Вообще, лучше бы оставили полное физическое издание с патчами. Спустя много лет с таким подходом, как сейчас, мало кто сможет запустить игру, если снес ее с консоли. Походу только Sony делает полные издания, даже у Capcom после MHW Iceborn полных изданий не стало.

1
Кей Овальд

Наконец-то Киберпанк 2077 выйдет. Доиграю что уже наметил и в туда.

0
inkomniak

Обязательно прикуплю на мою PS5 отличная времяубивалка раз 15 уже прошол☺️

-1