CDPR поделилась процессом создания задания "Куда ни кинь, всюду клинч" в Cyberpunk 2077

Студия CD Projekt RED в рамках участия в мероприятии Blocktober, поделилась новыми интересными подробностями касательно разработки Cyberpunk 2077.
Дизайнер уровней, Анджей Гельзак рассказал о процессе создания побочного задания "Куда ни кинь, всюду клинч":
Изначально мы планировали использовать эту локацию для основного задания, но в итоге уменьшили масштаб и приспособили её для побочного. В тесном сотрудничестве с дизайнером заданий Якубом Сконечным мы попытались выжать максимум из уже готовой планировки, чтобы события разворачивались в едином открытом пространстве. Таким образом нам не пришлось сильно менять локацию и её значение для района.
На первой иллюстрации представлен вход в главный зал, спроектированный таким образом, чтобы создать ощущение движения по пассажам. Очень важно, чтобы в центре было открытое пространство с ориентиром в виде огромной статуи робота — это запоминающаяся точка привязки для игрока, позволяющая не заблудиться, гуляя коридорам пассажей. Также важно было спроектировать пассаж с такой планировкой, которая выглядела бы логично в «первоначальном» состоянии здания. Благодаря тому, что сейчас здание заброшено и многое было разрушено или переделано «мусорщиками», мы смогли сломать открытую планировку и создать различные препятствия для игрока. Старший художник окружения Альбертус Януарди проделал отличную работу, взяв несколько приметных элементов из чернового варианта уровня и сделав на их основе по-настоящему омерзительное логово «мусорщиков».
Пути для разных способов прохождения были созданы таким способом, чтобы создать ощущение движения вверх. В бою враги всегда отступают наверх, когда их становится меньше, заставляя вас преследовать их. Если вы играете за нетраннера, камеры отсортированы по этажам и, на какую бы вы ни переключились, везде можно увидеть небольшой фрагмент ориентира. Для игроков, предпочитающих акробатику, мы добавили возможность двигаться вверх, используя двойные или усиленные прыжки.
На втором черновом варианте уровня представлен кабинет рипера. При его создании мы использовали мало деталей, поскольку оформление дорабатывали позже с учётом требований от команды, создававшей видеоролики. Окно, откуда открывается вид на главный пассаж, играет ключевую роль, связывая две этих локации в единое пространство; более того, через него видно главный ориентир. Эту важную функцию выполняет и освещение, над которым славно потрудился ведущий художник по свету Марчин Стемпень.
Предыдущие выпуски в рамках Blocktober:
"Куда ни кинь, всюду баг" - вот так правильно.
Лучше бы они поделились процессом создания ремастера 1 ведьмака или созданием 4 ведьмака